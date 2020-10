Cabal y Farah no jugarán en París: adiós al Torneo de Maestros

Y el 2020 terminó siendo un mal año para los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, que vieron como en estas últimas semanas se les fue la chance de jugador el Torneo de Maestros de Londres, que reúne a las ocho mejores pareja de la temporada.

El nuevo caso positivo por coronavirus de Juan Sebastián Cabal obligó a la pareja colombiana a tomar la decisión de bajarse del Masters de París, que estaban obligados a ganar para sumar los puntos necesarios para alcanzar a meterse dentro de las ocho parejas.



Le puede interesar: (Las consecuencias de la suspensión del reconocimiento deportivo).



"Los quería actualizar aquí un poquito después de 10 días. Ayer (martes) me hicieron la prueba, volví a dar positivo, me toca seguir acá encerrado, aislado, sigo con síntomas. Los he sentido leves, cada vez menos, no han sido días fáciles, por así decirlo", aseguró el tenista colombiano este miércoles en una historia en su Instagram.



De esta manera, los colombianos vieron trastocados sus planes de poder jugar y ganar los puntos necesarios para poder participar del prestigioso torneo en el que habían actuado en el 2018 y el 2019.



Como pareja, una vez se conoció el positivo de Cabal el pasado 18 de octubre, se perdieron el ATP 250 de Amberes (Bélgica), el ATP 500 de Viena y ahora el Masters 1.000 de París, que se jugará sin público por el rebrote que azota a Francia.



Por ahora, Farah sigue con vida en el ATP 500 de Viena, en el que juega con el francés Fabrice Martin, y este viernes jugará las semifinales contra Jamie Murray y Neall Skupski.



También lea: (¿Es la nómina de Millonarios tan floja para sufrir la crisis actual?).



Ha sido un 2020 para el olvidado para Cabal y Farah, que vieron a inicio de año su temporada por el positivo por boldenona de Farah, que los tuvo frenados hasta resolver su situación y luego la pandemia llegó, por lo que quedaron nuevamente parados. A eso se le suma el flojo rendimiento una vez que el circuito profesional volvió.



DEPORTES