Cabal con covid-19: difícil clasificar al Torneo de Maestros

La temporada 2020 ha sido un nubarrón negro para los doblistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. A inicio de año, los planes se trastocaron por el positivo por boldenona de Farah, luego llegó la para en el circuito profesional por la pandemia y, este domingo, Cabal confirmó que se infectó con covid-19.

Hace un año que ganaron US Open, Wimbledon, ATP de Eastbourne, ATP de Barcelona y Masters de Roma. Hoy completan 13 meses sin levantar ningún trofeo y apenas han llegado a dos finales en este 2020.



Le puede interesar: (¡Atención! Juan Sebastián Cabal anunció que tiene covid-19).



“A pesar de los cuidados que hemos tenido y recomendaciones que nos han dado, y varias pruebas que hemos hecho durante todos estos meses de gira, anoche he dado positivo para covid”, dijo el deportista de 34 años en un video publicado en sus redes sociales.



A la espera de que pase su cuarentena y pueda recuperarse hasta dar negativo, esto genera cambios en los planes de los colombianos, que ven la clasificación al Torneo de Maestros, la cual se jugará desde el 15 de noviembre en Londres, más lejos.



Este lunes amanecen en el décimo puesto, con 1.350 puntos, de la clasificación del año, que premia a las ocho mejores parejas con un cupo al Torneo de Maestros. Los colombianos perdieron una casilla con respecto a la semana pasada, luego de perder la final del ATP 250 de Cerdeña (Italia), que les daba 100 puntos, y el título ganado en el ATP de San Petersburgo por Jürgen Melzer y Edouard Roger-Vasselin, que ahora son novenos.



También lea: (Entrevista: Daniel Martínez, claro con su papel en la Vuelta a España).



Cabal y Farah están a 150 puntos del octavo lugar, ocupado por Murray y Skupski. Las cuentas están en su contra, porque por la cuarentena de Cabal no jugarán esta semana el ATP 250 de Amberes (Bélgica) y se perderán el ATP 500 de Viena, que arranca el 26 de octubre, aunque dentro de su grupo se cree que lo pueden jugar.



Mientras ellos no juegan, sus rivales sí lo harán y por mal que les vayan, les sacarán 100 puntos más en esta clasificación. Tendrían que ganar el Masters 1.000 de París, torneo en el que no han pasado de cuartos de final, que dan 180 puntos. Por ende, Cabal y Farah están casi que obligados a ganar el torneo francés para clasificar al Torneo de Maestros. Todo muy empantanado.



DEPORTES