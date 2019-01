Cabal y Farah, a la final del ATP 250 de Sídney

Primera semana de la temporada y ya se asoman los buenos resultados. La dupla colombiana conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah (Colsanitas, Babolat) consiguió este viernes a la madrugada el paso a la final del ATP 250 de Sídney (Australia), evento que sirve como preparación para el Abierto de Australia y que se juega en la canchas de cemento del Sydney Olympic Park Tennis Centre.

Cabal y Farah, primeros favoritos del torneo, consiguieron la victoria en semifinales al imponerse a los locales Lleyton Hewitt y Jordan Thompson por un apretado marcador 7-6(7), 7-5, en una hora y 36 minutos.



Los colombianos tuvieron un primer set cuesta arriba: primero remontaron break en contra y tres set points en el tiebreak; pasaron de estar 3-6 a ganar por 9-7. Mientras que en el segundo necesitaron dos quiebres para asegurar el paso a la final.



Los vallecaucanos alcanzan su final No. 27 como equipo y la primera desde agosto de 2018, cuando fueron subcampeones del Masters 1000 de Cincinnati (Estados Unidos). También intentarán ganar su título No. 12 juntos (el No. 13 para Cabal) y el primero desde mayo del año pasado cuando se impusieron en el Masters 1000 de Roma (Italia).



Sus rivales este sábado serán el británico Jamie Murray y el brasilero Bruno Soares, segundos preclasificados, quienes superaron a los británicos Ken Skupski y Neal Skupski por 7-6(4), 5-7, 10-7.



La serie favorece a Murray/Soares por 5-2 y han ganado los últimos tres partidos (el último en el Torneo de Maestros 2018). La última victoria de los colombianos fue en las semifinales del Masters 1000 de Roma (Italia) 2018.



De esta manera, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah inician con pie derecho la nueva temporada, donde esperan superar lo hecho en un gran 2018 que les dio su primera final de Grand Slam juntos, su primer trofeo de Masters 1.000, su primera clasificación al Torneo de Maestros y ser la segunda mejor pareja del año.



Con información de oficina de prensa*