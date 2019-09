Cabal y Farah enseñaron sus secretos en el colegio Andino

Más de 1.600 personas vibraron y disfrutaron de la presencia, de las sonrisas y las miradas y del entretenido y electrizante partido de dobles entre Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, los números uno del mundo de la modalidad, y Santiago Giraldo y Alejandro Falla. Con el papel estelar de los cuatro máximos exponentes del tenis nacional, este domingo se inauguraron las dos canchas de tenis de pista dura del Colegio Andino de Bogotá.

Con parciales de 6-4 y 7-5, los flamantes campeones del US Open y de Wimbledon 2019 doblegaron a sus amigos y hoy rivales en un evento cuyo gestor fue el Colegio Andino y su organización estuvo a cargo de Euforia Agencia Deportiva. Sin embargo, más allá del score, lo verdaderamente importante fue el significado intangible que impulsó su realización. Los jugadores compartieron con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y también con los padres de familia; todos, encantados de tener cerca a aquellas estrellas que se acostumbraron a ver por televisión.



Al final, los grandes protagonistas del día recibieron un obsequio muy especial, unos ‘Buddy Bears’. Este oso es símbolo de la ciudad de Berlín y representa la tolerancia y la compresión entre los países, las culturas y las religiones de los pueblos. Cada pieza es diferente y pintada a mano.



Giraldo vivió una experiencia enriquecedora: “Muchas gracias a los que nos acompañaron. Toda nuestra gratuidad por invitarnos al Andino Open. Es la primera vez que un colegio tiene una iniciativa así. El Andino, con tantísima tradición, ahora es precursor de este tipo de proyectos que tienen un valor muy importante”.



Alejandro Falla, actualmente entrenador de tenistas juveniles, se sumó a este sentimiento: “Para mí, aportar en un evento en el que participan niños y niñas es increíble. Todo salió muy bien. Nos divertimos mucho. Quiero felicitar a los organizadores y a los aliados que hicieron parte de este proyecto”.



En la ceremonia de inauguración de las canchas y en la de clausura estuvieron presentes Susanne Preiss, rectora del Colegio Andino, Christina Streubel, presidenta de la Junta Directiva; Peter Raute, presidente honorario de la junta directiva de la Corporación Cultural Alejandro von Humboldt; María Alejandra Orduz, vicepresidenta de la Junta Directiva de la Corporación Cultural Alejandro von Humboldt; Alejandro Ayala, presidente de la Asociación de Exalumnos; Raquel Jiménez, presidenta de la Asociación de Padres; Peter Ptassek, embajador de Alemania y Felipe Rodríguez, director de Euforia Agencia Deportiva.



“Estoy muy feliz por lo que pudimos disfrutar. Me voy muy contento por la amabilidad del público y también por su apoyo y buena afición durante el partido”, afirmó Robert Farah. Juan Sebastián Cabal, con una sonrisa en el rostro, agregó: “Gracias a todos por venir. Fue un día espectacular. Recibir tanto cariño y jugar entre amigos en estas nuevas canchas es algo muy especial que va a quedar para siempre”.



Para Christina Streubel, presidenta de la junta directiva del Colegio Andino, fue un honor y un privilegio: “Este evento es muy especial para nuestra comunidad y, por su magnitud, también para todo el deporte colombiano. Quiero agradecerles a todos nuestros patrocinadores. Estamos muy emocionados y sorprendidos por la calidez humana y la disposición de los jugadores”. Para Susanne Preiss, “la trascendencia internacional del Andino Open es muy grande. Somos uno de los 140 colegios alemanes que hay en todo el mundo. Gracias al Andino Open, nuestro objetivo de fortalecer la amistad entre Colombia y Alemania se ha consolidado y fortalecido por medio de los valores del deporte”.

“El Andino Open fue un proyecto con mucho trabajo detrás, un trabajo de equipo en el que cada uno aportó desde su lugar con gran dedicación. Es un orgullo vivir esta experiencia, soy exalumno y crecí en este lugar. Organizar este proyecto me llena de satisfacción”, manifestó Felipe Rodríguez.



