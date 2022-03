Juan Sebastián Cabal y Robert Farah llevan cerca de 900 días en una encrucijada. Después de su éxito fulgurante en 2019, cuando ganaron Wimbledon y el US Open, los doblistas colombianos no han podido encontrar el camino que los hizo ser en su momento la mejor pareja del mundo.



(Además: La inédita historia de los tres mosqueteros del baloncesto colombiano).

En 2020, en medio del parón por la pandemia del covid-19, llegaron a dos finales, la del ATP 500 de Acapulco y la del improvisado ATP 250 de Cerdeña, y ambas las perdieron. El año pasado, lograron clasificar a cuatro finales y ganaron tres, las de los ATP 500 de Dubái, Barcelona y Viena.



Lo llamativo es que desde hace más de dos años los mejores doblistas de la historia de Colombia no han vuelto a figurar en los 'Grand Slam'. Este año, por ejemplo, en el Abierto de Australia, el primero del año, fueron eliminados en segunda ronda. Y en los últimos dos torneos menores, los de Acapulco y Río de Janeiro, se despidieron después de dejar pasar insólitamente varios puntos de partido en 'supertie-brek' en cuartos de final y primera ronda. Ahora, en Indian Wells, ya superaron la primera fase.

Facebook Twitter Linkedin

Cabal y Farah, en Australia. Foto: AFP

Por lo que han dejado ver, en su interés por corregir el rumbo, decidieron separarse del sudafricano Jeff Coetzee, quien trabajó como su entrenador por ocho años consecutivos. En entrevista con los medios de la ATP, Cabal y Farah dijeron que sus razones para cambiar de técnico tuvieron que ver con su interés por “una nueva visión de las cosas” que les permitiera “lograr algo más” y “pelear por algo nuevo”.



En la búsqueda de timonel, la brújula apuntó hacia Mariano Hood, argentino, exdoblista y actual entrenador de Federico Delbonis, número 34 del mundo. Curiosamente, cuando hace unos años le preguntaron a Coetzee por una dupla similar a Cabal y Farah, respondió sin dudarlo: “Mariano Hood y Sebastián Prieto”.



En medio de la participación de los colombianos en Indian Wells, el primer Masters 1000 del año, y del que se despidieron en primera ronda el año pasado, Hood habló con EL TIEMPO. Consultado por aquella respuesta de Coetzee, el entrenador argentino dijo que lo que comparte con sus dirigidos, actuales 'top 10' del mundo, son “el carácter y las ganas de luchar”. Esas armas, sostiene, son las que espera que lleven a los tenistas caleños al camino triunfal que les viene siendo esquivo.

El análisis de Mariano Hood

Facebook Twitter Linkedin

Hood, entrenador de los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal. Foto: Cortesía Mariano Hood

Cabal y Farah tienen el talento, la personalidad y todo lo necesario para ganar más títulos de primer nivel. FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo ha sido esta primera etapa de trabajo con Cabal y Farah?



Lo más importante de estas semanas ha sido poder conocerlos más a nivel humano dentro y fuera de la cancha. Ver la calidad de personas que son es increíble porque, a pesar de que no se nos han dado los resultados que buscamos, Cabal y Farah tienen el talento, la personalidad y todo lo necesario para ganar más títulos de primer nivel.



En Acapulco y Río de Janeiro se les escaparon dos supertie-breaks increíbles...



Uff, es cierto. Quizá en Brasil no se jugó muy bien. Era el primer partido en polvo de ladrillo después de mucho tiempo. En México, Feliciano López y Stéfanos Tsitsipás, sus rivales, jugaron unos puntos tremendos. Ahí no contaron con mucha suerte. Luego, ya ves, López y Tsitsipás ganaron el torneo. Yo pienso que los chicos pudieron haberlo ganado, pero no se dio. Quien conoce el deporte, sabe que no hay muchos secretos. Tan solo resta trabajar, tener autocrítica, mejorar, ponerle buena onda y salir adelante.



¿Cuál ha sido ese punto en el que más fuerte han trabajado durante estas semanas?



Teniendo en cuenta que llevamos un mes juntos, dos semanas en Australia, otra en Río de Janeiro y otra en Acapulco, todavía tenemos mucho por delante. La idea es fortalecer las armas que ellos ya traen, que se sigan complementando como pareja y crezcan todavía más. Sin duda, siempre se pueden mejorar ciertos aspectos del juego. Ellos están con muchas ganas de tener un buen año y hay que mantener la fe de que, con su talento, pueden tener más confianza y seguir ganando torneos y partidos.

Los últimos dos años no han sido los mejores. El 2022 tampoco empezó de forma ideal, ¿cuál es su fórmula para revertir esa racha?



Ellos vienen de ganar el ATP 500 de Viena en octubre y, si bien llevan casi un año sin figurar en los grand slam, en cualquier momento lo harán de nuevo. Hay veces que por una cosa u otra no han podido ganar. Puede ser que las otras parejas hayan sido mejores, que ellos no estuviesen en su día… tantas cosas. A lo mejor la gente está acostumbrada a que, como ganaron alguna vez, deben ganar siempre. Y es muy difícil ganar un grand slam porque estás jugando contra los mejores del mundo. En todo caso, en el tenis cualquier cosa puede pasar. Lo cierto es que la afición debe tener claro que ellos siempre dejan todo en la cancha. Y esa, sin duda, es la clave para ganar títulos.

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

Redactor de EL TIEMPO@balagueraaa

Más noticias de deportes