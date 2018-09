Cabal y Farah, eliminados en las semifinales del US Open

La pareja de tenistas colombianos conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah quedó eliminado en las semifinales del US Open, luego de perder este jueves 2-6, 7-6(1), 4-6 con los estadounidenses Mike Bryan y Jack Sock.

El partido comenzó con el saque de los colombianos. Farah sirvió y en solo el primer juego hubo fuego de lado a lado. Se presagiaba un partido bastante disputado. El colombiano sacaba muy angulado. Cabal devolvía bien y así comenzaron arriba en el marcador.



Después comenzó el show de Bryan. El jugador número uno del mundo sacaba muy duro con un rebote al cuerpo de los colombianos que no les permitía hacer buenas devoluciones. Sock no estaba tan inspirada, pero ayudaba a cerrar los avances de sus rivales desde la malla.



Sin embargo, en el tercer punto del primer set los colombianos se fueron abajo en el marcador. Cabal sacaba muy mal, no encontraba a dónde enviar la pelota. Farah intentó auxiliarlo desde las devoluciones y forzando a sus rivales a impactar incómodos, pero no lo logró.



El problema con el saque de Cabal se mantenía y los estadounidenses volvieron a cobrar. Sacan 4-2 abajo, los colombianos se llenaron de imprecisiones, mientras Bryan y Sock aprovechaban todos los errores para poner la balanza 5-2, mantener el saque y llevarse el set 6-2.



Para el segundo set la dinámica no cambió. Los estadounidenses estaban muy conectados y a la ofensiva aprovechando todos los errores y el mal juego de los colombianos. Así les volvieron a quebrar en el tercer game de la manga.



La experiencia que tenía Bryan la sacaba a relucir cada vez que Cabal y Farah intentaban tomarse un aíre. Con una poderosa volea y tiros muy angulados los ponía en jaque y de a poco los estadounidenses iban cerrando el partido.



Cuando Bryan sacaba para partido, su compañero Sock cometió serios errores y con un smash largo le dio vida a los colombianos, quienes recuperaron el quiebre y se pusieron 5-5. Cabal y farah tomaban un impulso anímico.



El partido se volvió a tornar en una guerra de poderes. Ambos defendían su saque con toda la fortaleza posible hasta irse al tie-break. Allí los colombianos fueron contundentes y se llevaron el set 7-6(1).



El tercer set fue una batalla total. Ninguna de las dos parejas se ahorró en gastos y salieron a buscar el quiebre como fuera. Los nervios eran de acero y se jugaban al todo por el todo.



Al final Bryan y Sock les quebraron el saque cuando los colombianos sacaban 4-5 abajo y se metieron en la final.



Ahora, Cabal y Farah tendrán el compromiso de jugar en la Copa Davis con Colombia contra Argentina el próximo fin de semana.



