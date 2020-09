Otro título que no defienden Cabal y Farah: eliminados en Roma

La pareja de tenistas colombianos, conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, quedaron eliminados del Masters 1.000 de Roma, luego de perder este jueves por 3-6, 6-3, 5-10 con Bopanna y Shapovalov. Los colombianos no pudieron defender su bicampeonato.

El primer set transcurrió rápido. Los tenistas colombianos tuvieron una inmejorable opción de quebrar el saque de sus rivales cuando el set iba 2-2. Cabal y Farah tuvieron un 0-40 a favor, pero Bopanna y Shapovalov salvaron, con agresividad, su saque.



Los que sí no tuvieron piedad y les dio un envión anímico salvar ese punto fueron Bopanna y Shapovalov. La pareja, que no es especialista en dobles, les quebraron de inmediato a los colombianos y mantuvieron su saque para llevarse el primer set por 6-3.



La segunda manga fue favorable a los colombianos. Nuevamente comenzaron a lastimar el saque de sus rivales y en el tercer game quebraron para irse arriba en el marcador y solo tener que darle trámite a su saque. Se llevaron el segundo set por 6-3.



Sin embargo, los fallos de Farah impidieron que la pareja colombiana pudiera llevarse el premio gordo y Bopanna y Shapovalov llevándose el triunfo del tercer set por 6-3 para llevarse el partido. Cabal y Farah no pudieron defender su bicampeonato en Roma.



