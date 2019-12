El doblete de Cabal y Farah en los grand slam del tenis

Se encontraron en el momento justo. No era ni antes ni después. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah unificaron en los dobles un deseo que en sencillos se deshizo de forma triste y acelerada. Lo intentaron, pero por diferentes situaciones no pudieron concretar sus sueños.

Sin embargo, la que hoy es la mejor pareja del mundo no la tuvo fácil. Tuvieron que superar graves lesiones, tomar nuevos aires y luchar contra la corriente.



Cabal estuvo cerca de dejar el tenis luego de sufrir una espeluznante lesión en la rodilla izquierda en el Challenger de Morelos (México), en el 2005. La tenía destruida y pocos creían que algún día volviera a pararse en una pista de tenis.



Por su parte, Farah, casi al mismo tiempo de la lesión de su gran amigo Cabal, se fue a los Estados Unidos con una beca en Economía de la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles. Hizo muchos planes diferentes al tenis, porque tuvo más tiempo al dejar los entrenamientos atrás. Y cuando los dos parecían estar alejados del tenis, retomaron sus caminos, su hermandad, su fuerte amistad y las raquetas como cetros celestiales para hoy poder decir que son los número uno del mundo y campeones de Wimbledon y el US Open, en un año de ensueño para ambos.

Sed de títulos grandes

Cabal y Farah ya sabían lo que era ganar torneos 250 y 500, además de Masters 1.000, pero en sus vitrinas les faltaba un título de grand slam, y esa fue la misión con la que encararon el 2019. Lo que nadie se esperaba es que fueran a conquistar Wimbledon sobre el césped sagrado de la Catedral del tenis mundial, una superficie que no era su fuerte, pero en la que mostraron su evolución.



“Todo surgió a partir de una muy buena preparación; el torneo de Eastbourne hizo mucho. Poder llegar ahí al nivel que llegamos y poder ganar ese campeonato nos dio mucha confianza para acercarse a Wimbledon y nos dio una capacidad de entender el juego en pasto. Pudimos desarrollar ese juego a la perfección en Wimbledon, y por eso al final terminamos llevándonos el anhelado título”, le dijo a EL TIEMPO Farah.



El 13 de julio de 2019 quedará grabado en la memoria de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, del equipo Colsanitas, por ser el día en que lograron su primer título en un grand slam. Lo hicieron en la final de dobles en Wimbledon al vencer a Nicolas Mahut y Édouard Roger-Vasselin por 6-7 (5), 7-6 (5), 7-6 (6), 6-7 (5), 6-3.

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah quedaron campeones en dobles de Wimbledon 2019. Foto: EFE

“Teníamos claro que éramos buenos doblistas y que podíamos hacer grandes cosas. Digamos que las cosas Dios las hace de una manera, y uno tiene que ir viendo cómo va la evolución de la vida y estar pendiente porque cada momentico hay un detalle que puede cambiar tu vida, y una decisión puede cambiar la vida, y creo que eso es una transición. Esto de jugar dobles hace seis años fue un cambio de vida. Estoy muy agradecido con Dios por guiarme de esa manera y mostrarme este exitoso camino”, añadió Farah.

Doble gloria

Sin embargo, con la resaca aún de haber ganado Wimbledon, el nuevo objetivo que tenían entre ceja y ceja era seguir construyendo un año dorado, y el US Open, el último grand slam del año, era una nueva meta, sin estar obligados a conseguirla.



Y si bien no lo tenían como exigencia, lo consiguieron. Poco a poco fueron avanzando hasta llegar a la final del US Open, en la que vencieron por 6-4, 7-5 al argentino Horacio Zeballos y al español Marcel Granollers. Así, coronaron de manera consecutiva dos títulos grandes, algo que marcará una época para una pareja latinoamericana.

La pareja de tenistas colombianos. Foto: EL TIEMPO

“Nos preparamos muy duro para conseguir nuestro primer título de grand slam, y gracias a Dios llegaron dos consecutivos, que no lo pensábamos, pero sí lo soñábamos y trabajábamos para eso. Por esto, hoy por hoy estamos contando esta historia. La meta es seguir con la misma humildad, nos quedan muchos más torneos por ganar. Estamos en la élite, participando en la élite y hay que confiar en que se puede. Hay que crear esa cultura de que podemos pertenecer a esa élite”, le dijo Cabal a este diario.

La cereza en el pastel

Luego de conseguir la hazaña de ganar dos títulos de grand slam en un mismo año, además del Masters 1.000 de Roma, el ATP 500 de Barcelona y el ATP 250 de Eastbourne, también pasaron a ser los líderes indiscutibles del escalafón de la ATP y de la clasificación de la temporada. Terminaron el 2019 como la pareja número del mundo y ahora son los rivales por vencer en el 2020 sin lugar a duda.



“Ha sido una curva ascendente y poco a poco nos fuimos preparando para llegar a ser los número uno del mundo. No fue que fuéramos 300 y llegáramos a la cima. El año pasado terminamos como la quinta mejor pareja de la ATP, así que ha sido una curva ascendente y poco a poco hemos entrado a este papel. Todo son experiencias y es algo muy lindo poder ser los mejores del planeta”, comentó Farah.

Cabal y Farah con el trofeo. Foto: ATP Tour

Para los tenistas colombianos Cabal y Farah, este 2019 será un año que no olvidarán jamás. Fue una temporada de consolidación y que mostró el talento que tienen en la modalidad de dobles, se volvieron versátiles y capaces de vencer a cualquier rival en las diferentes superficies. Lo que en el 2011 comenzó como un sueño al volverse una dupla, en este 2019 se festeja con fuegos artificiales por ser de los grandes campeones de la ATP.



