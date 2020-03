Cabal y Farah, por el punto clave en la Copa Davis frente a Argentina

A Juan Sebastián Cabal y a Robert Farah les llegó la hora de demostrar todo ese talento que han demostrado alrededor del mundo, de sacar a relucir esa chapa de campeones de Wimbledon y del US Open y, además, de mostrar sus mejores golpes que los tiene con el mejor estatus en el circuito de la ATP: ser los número uno del mundo.

Este sábado (12 p. m., con señal de Win Sports), con la camiseta amarilla de Colombia, están obligados a darle el punto de dobles al país en la serie del repechaje a las finales del Grupo Mundial de la Copa Davis contra Argentina, que va 1-1.

Luego de vivir momentos oscuros por el hallazgo positivo de boldenona en un control antidopaje el pasado mes de octubre, que derivó en la suspensión provisional por parte de la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) a Farah, la pareja sensación del 2019 está lista.



(Le puede interesar: Giraldo luchó, pero no le alcanzó: Colombia empata 1-1 con Argentina)



Enfrente tendrán a dos difíciles rivales como lo son Horacio Zeballos, cuarto del mundo, y Máximo González (42). “La última vez que jugamos fue en el torneo de Eastbourne. Les ganamos. En Miami nos ganaron. Será un duelo muy parejo, de alto nivel, pero esperamos sacar un buen punto”, aseguró Farah.



Más allá de la altura, que debe ser aprovechada por Farah y Cabal, hay varios aspectos por tener en cuenta para poder lograr el triunfo. Será clave esa consistencia en el campo. Farah deberá estar muy sólido desde el fondo de la cancha, buscando siempre el revés de sus rivales, que en altura se vuelve más impreciso. Si esto lo acompaña con tiros ganadores o rebotes casi al cuerpo de los argentinos, quienes no se han acostumbrado a la bola lenta sin presión, será clave.



(Lea además: ¡Sólido Galán! Le dio a Colombia el primer punto contra Argentina)



Cabal debe ser el encargado de tener los cinco sentidos bien atentos. Es un jugador con un despliegue físico muy importante y una intuición en la red definitiva. Ahí es cuando el caleño deberá ahogarlos e impedirles sentirse cómodos en su devolución.

Zeballos tiene un 72 por ciento de efectividad con su primer saque, pero con su segundo gana el 51 por ciento y otorga muchas ventajas para otorgar un quiebre. No tiene tanta efectividad al saque, allí otorga ventajas. Es a González a quien deben buscar para forzar errores.



FELIPE VILLAMIZAR

Redactor de EL TIEMPO

@Felipevilla4