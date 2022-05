Boris Becker, triple campeón en Wimbledon y número 1 del mundo en 1991, afronta el peor momento de su vida. La semana pasada fue acusado de haber ocultado su patrimonio monetario e inmobiliario para declararse en bancarrota en 2017 y no pagar sus deudas.

La sentencia, en un tribunal de Londres, fue de dos años y medio de prisión (de ese tiempo, debe cumplir la mitad en la cárcel). Pero otra noticia pone en jaque al alemán: podría enfrentarse a la deportación.



Un problema más

Después de que cumpla su sentencia en la prisión HMP Wandsworth, a solo 4 kilómetros del All England Club, Becker (nacido en Leimen, un municipio del distrito de Rin-Neckar, en el estado federado de Baden-Wurtemberg) podría ser expulsado del Reino Unido por no tener la ciudadanía británica.



Según el diario The Guardian, un portavoz del Ministerio del Interior británico afirmó que “cualquier ciudadano extranjero que sea condenado por un delito y reciba una sentencia de prisión se considera para la deportación en la primera oportunidad”.



El Ministerio del Interior, según el mismo medio, puede afirmar que los delitos penales de Becker continuaron después de que se implementara el acuerdo de retiro del Brexit el 31 de diciembre de 2020, lo que hizo que la ley de inmigración para los ciudadanos de la Unión Europea sea más estricta.



Esta “ambigüedad” significa que el exdeportista de 54 años (que tiene residencia en el oeste de Londres desde 2012 pero nunca llegó a solicitar la ciudadanía, a pesar de que declaró su intención de hacerlo hace siete años) podría ser considerado para la deportación según la versión anterior, más “blanda”, de la Ley de Fronteras del Reino Unido de 2007, o la versión actualizada, que se implementó el 31 de diciembre de 2020.



“Si la conducta delictiva tuvo lugar después del 31 de diciembre de 2020, Becker está sujeto a la deportación automática porque recibió una sentencia de 12 meses o más (...) Él podría intentar resistirse a la deportación por motivos de derechos humanos”, dijo Colin Yeo, abogado de inmigración.



Becker podría presentar una solicitud para que se revoque la orden de deportación “si se encuentran circunstancias compasivas”, pero las apelaciones generalmente pueden demorar de seis a doce meses en procesarse y son muy costosas, dijo Leon Glenister, abogado de Landmark Chambers.



“Si Becker recurre a un abogado de la calle para que lo defienda, los costos pueden alcanzar las 30.000 libras esterlinas. La única otra opción es que se represente a sí mismo como litigante en persona. Esto no es inaudito, pero puede ser bastante complicado, por lo que no se recomienda”, amplió.



Según un informe del Daily Mail, los nuevos reclusos ingresados en la prisión de Wandsworth se ven obligados a permanecer en el “ala de inducción” del calabozo durante siete a diez días después de su llegada debido a las restricciones de Covid-19 en curso. Luego, Becker podrá ser transferido a la población general, pero los nuevos reclusos generalmente deben estar en la prisión durante al menos seis semanas, mostrando un buen comportamiento, antes de ser considerados para los “roles de trabajadores”.



