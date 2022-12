El exnúmero uno mundial de tenis Boris Becker reconoció ser "culpable" de los hechos de fraude financiero que le llevaron a prisión, una experiencia "dolorosa", durante la cual dijo haber temido por su vida.

"He aprendido una dura lección. Una lección muy costosa. Muy dolorosa", afirmó el extenista alemán tres veces ganador de Wimbledon a la cadena de televisión alemana Sat.1. Se trataba de su primera entrevista desde su salida de prisión la pasada semana, después de ocho meses interno en una cárcel del Reino Unido.



"Claro que era culpable", admitió el seis veces ganador de torneos del Grand Slam. Durante su juicio había alegado ingenuidad o un error de juicio. El tribunal había criticado duramente su falta de arrepentimiento.

Facebook Twitter Linkedin

Boris Becker Foto: Tolga Akmen. AFP

Boris Becker explicó lo duro que fue estar en la cárcel

Llorando en varias ocasiones durante la entrevista, el extenista detalló su vivencia en prisión, donde dijo haber tenido "hambre" y haber estado en "peligro extremo". También explicó que dio "clases de inglés y matemáticas" a otros presos. "En prisión, no eres nadie. Solo eres un número. El mío era A2923EV", añadió.



Becker dijo haber temido en varias ocasiones por su vida, especialmente cuando otro interno amenazó con matarle, antes de que "otros presos" intervinieran.

Facebook Twitter Linkedin

Boris Becker Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO



El extenista de 55 años quedó en libertad el 15 de diciembre, después de haber cumplido una pena de prisión por infracciones financieras, principalmente relacionadas con una bancarrota fraudulenta. Nada más salir viajó a Alemania.



"La prisión ha sido algo bueno para mí. Tienes tiempo para reflexionar (...) Todos estos años he cometido numerosos errores, he tenido malos amigos, no me he organizado muy bien", aseguró.



Boris Becker, que vivía en Reino Unido desde 2012, había sido condenado en abril por haber disimulado o transferido ilícitamente centenares de miles de euros y libras esterlinas para no pagar sus deudas, después de haberse declarado en bancarrota. Fue condenado a dos años y medio de prisión por un tribunal londinense, pero solo cumplió ocho meses.



El exdeportista no se plantea quedarse a vivir en Alemania: "Quizás en Miami", apuntó, antes de declararse también "un gran fan de Dubái".



Esta entrevista es la primera etapa del regreso mediático del extenista, que será el protagonista de un documental que se presentará fuera de competición en la próxima Berlinale, el festival internacional de cine de Berlín.



DEPORTES

Con AFP

Más noticias de Deportes