La ITF anunció los cuadros de las Finales y los Play-offs de la Billie Jean King Cup por Gainbridge 2023, tras la una ceremonia de sorteo celebrada en las oficinas de la Federación Internacional en Londres.

Colombia vs. Japón y los duelos

En los Play-off, Colombia enfrentará a Japón como visitante, eliminatoria programada para el viernes 10 y sábado 11 de noviembre o el sábado 11 y 12 de noviembre, a decidir por la federación nipona, así como la superficie.



En el sorteo de las Finales que se celebrarán en Sevilla, Suiza, campeonas de 2022, competirá el Grupo A con Chequia y EE.UU, mientras que las subcampeonas del año pasado, Australia, se enfrentarán a Kazajistán y Eslovenia en el Grupo B.



El Grupo C contará con los cinco veces campeones de la Copa Billie Jean King, España, junto con Canadá y Polonia, mientras que el Grupo D está formado por Francia, ganadoras de 2019, Italia y Alemania.



La acción de la Fase de Grupos tendrá lugar del martes 7 al viernes 10 de noviembre. Las cuatro naciones ganadoras de cada grupo avanzarán a las semifinales, que se jugarán el sábado 11 de noviembre, antes de que la final de la Billie Jean King Cup 2023 tenga lugar el domingo 12 de noviembre.



El sorteo de los play-offs de la Billie Jean King Cup 2023 también se celebró, con 8 eliminatorias programadas para el viernes 10 y sábado 11 de noviembre o el sábado 11 y 12 de noviembre. Las naciones que jueguen en casa podrán elegir en qué fechas jugar.



Las naciones ganadoras en los Play-offs avanzarán a los Qualifiers 2024, mientras que las naciones perdedoras competirán en eventos regionales del Grupo I en 2024.



(Además: 'Peng Shuai está bien': EL TIEMPO publica lo último de la china desaparecida).

Cuadro de las Finales de la Billie Jean King Cup by Gainbridge 2023



Iga Swiatek Foto: Lukas Coch. Efe

Grupo A

Suiza (1)

Chequia

EE.UU.



Grupo B

Australia (2)

Kazajistán

Eslovenia



Grupo C

España (3)

Canadá

Polonia



Grupo D

Francia (4)

Italia

Alemania



Semifinales (Sábado 11 de noviembre)

Ganadora Grupo A vs Ganadora Grupo C

Ganadora Grupo D vs Ganadora Grupo B



Final (Domingo 12 de noviembre)

Ganadora Semifinal 1 vs Ganadora Semifinal 2



Todas las eliminatorias en las Finales consisten en tres partidos: dos partidos individuales seguidos de un partido de dobles.

Which Group is the toughest!? 👀



Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals, Seville 7-12 November 🔒#BJKCup pic.twitter.com/hwlZ47k7sP — Billie Jean King Cup (@BJKCup) May 24, 2023

Cuadro de los 'Play-offs' de la Billie Jean King Cup

Emiliana Arango. Foto: Federación Colombiana de Tenis

Eslovaquia(c)* vs Argentina

Bélgica* vs Hungría

Gran Bretaña* vs Suecia

Brasil* vs Corea del Sur

Ucrania* vs Holanda

Rumania vs Serbia*

Japón* vs Colombia

México vs Austria*



(#) = cabeza de serie; (*) = elección de superficie



Cada eliminatoria consistirá en cinco partidos: dos partidos individuales el primer día y dos partidos individuales seguidos de un partido de dobles el segundo día.



Las naciones ganadoras en los Play-offs avanzarán a los Clasificatorios en 2024, mientras que las naciones perdedoras competirán en eventos regionales del Grupo I en 2024.

