El equipo colombiano de tenis femenino logró el objetivo en la Copa Billie Jean King. Después de quince años, la delegación nacional clasificó a un repechaje para entrar al Grupo Mundial del torneo más importante de naciones en la disciplina.



Colombia, a la repesca

Yuliana Lizarazo y María Paulina Pérez. Foto: Federación Colombiana de Tenis

El conjunto capitaneado por Fabiola Zuluaga echó mano del regreso de Emiliana Arango y el primer florecimiento de la dupla de Yuliana Lizarazo y María Paulina Pérez para suplir la ausencia por lesión de Camila Osorio, la mejor raqueta nacional, y hacer la tarea en casa.



De 15 partidos disputados, Colombia ganó once. Y los últimos tres que perdió fueron ante Argentina, en una serie en la cual estaba en juego el liderato del grupo, pero a la que llegaba con el objetivo cumplido. Por eso no sorprendió que Zuluaga le diera la oportunidad de jugar a Yuliana Monroy su primer partido en el torneo antiguamente conocido como la Copa Federación.



Tras clasificar al repechaje, tan solo un año después de jugar por la permanencia en el principal grupo regional, Colombia ahora espera el rival que determine el sorteo para jugar por las clasificatorias en de noviembre.



Para la fecha de ese duelo, el panorama podría ser más favorable. De no tener contratiempos de salud, Osorio y Arango por fin podrán hacer el 1-2 en sencillos, y Lizarazo y Pérez deberían haber tenido más rodaje en torneos WTA. Dos realidades que permitirían soñar con un nuevo logro: llegar al Grupo Mundial tras 20 años. Esa es la próxima meta.

🥳 Así se siente una clasificación a los play-offs de Grupo Mundial… ¡Nos vemos en noviembre! 🤩#BJKCup | #VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/3Vl18630kt — Fedecoltenis (@fedecoltenis) April 15, 2023

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

DEPORTES EL TIEMPO

