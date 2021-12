La tenista canadiense Bianca Andreescu confirmó que no estará participando en el próximo Abierto de Australia.





Las dificultades que ha tenido en los últimos años la obligaron a tomar esta decisión.



"Como todos saben, los últimos dos años ha sido un gran desafío para mí por una variedad de razones. Especialmente este año en particular, Pasé varias semanas en cuarentena aislada, lo que me afectó mucho, tanto mental como físicamente", explicó la tenista en redes sociales.



Tristeza y confusión

"Además, mi abuela pasó varias semanas en terapia intensiva por covid, algo que realmente me golpeó fuerte. Muchos días no me sentía como mí misma, especialmente mientras estaba entrenando o jugando torneos. Sentí que llevaba el mundo sobre mis hombros. No podía separarme de todo lo que pasaba fuera de la cancha; estaba sintiendo el colectivo. La tristeza y la confusión se agitaron y eso me pasó factura", confesó.



La 46 de la WTA se ha coronado campeona de tres torneos, entre los que se destaca el Abierto de Estados Unidos de 2019. Este lunes anunció: "Quiero darme tiempo extra para volver a configurar recuperarse y crecer a partir de esto (tan cliché como suena) y continuar inspirando haciendo obras de caridad, retribuir y trabajar en mí mismo porque sé que al hacer esto, volveré más fuerte que nunca. Por lo tanto, no comenzaré mi temporada en Australia este año, pero tomaré algo de tiempo adicional para reflexionar, entrenar y estar listo para la próxima temporada 2022".

El mensaje de la canadiense



