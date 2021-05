Berrettini y Zverev, en la final del Masters de Madrid

El italiano Matteo Berrettini, número diez del mundo, se metió este sábado en la final del Masters 1000 de Madrid, tras imponerse al noruego Casper Ruud por un doble 6-4.

Berrettini, que se mete por primera vez en una final de un Masters 1000, se medirá el domingo al alemán Alexander Zverev, vencedor del austríaco Dominic Thiem.



"Estoy muy feliz porque creo que he jugado un partido muy intenso y bien", dijo el tenista italiano tras el partido.



El italiano se impuso en ochenta minutos a Ruud, que volvió a quedarse a las puertas de la final de un Masters 1000 tras Roma el pasado año y Montecarlo esta temporada. Berrettini, ganador del Torneo de Belgrado, logró forzar el seguro servicio de Ruud para llevarse el encuentro ante el noruego, verdugo en octavos del griego Stefanos Tsitsipas.



En un primer set igualado, Berrettini rompió el servicio de su rival para ponerse 5-4 y cerrar la manga con su servicio. En el segundo set, de nuevo, la igualdad se mantuvo hasta que Berrettini logró romper de nuevo para ponerse 4-3 y confirmó con su servicio el 5-3 para ir ya por delante.



En la primera semifinal, Alexander Zverev se impuso al austríaco Dominic Thiem en dos set, por un claro 6-3 y 6-4. Thiem no pudo tomarse la revancha de la final de 2018, en la que cayó ante el alemán, pese a que había ganado los cuatro últimos enfrentamientos entre ambos, entre ellas la final del último US Open, en agosto pasado.



Zverev, vencedor la víspera del número dos del mundo, Rafa Nadal, no dio ninguna opción a su rival, mostrándose más agresivo frente a un Thiem, al que rápidamente le faltó energía y acabó pagando los dos meses que ha estado alejado de las canchas debido a las condiciones particulares provocadas por la pandemia del covid.



Al alemán le bastó dos tempraneras roturas de servicio en cada set para acabar imponiéndose en algo más de una hora y media. "Ha sido un partido un poco extraño, en unas condiciones difíciles porque había mucho viento y la pelota flotaba mucho", describió el germano.



Zverev, de 24 años, tratará de convertirse este domingo en el primer jugador en activo ajeno al 'Big Four' (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray) en conquistar al menos cuatro títulos de la segunda categoría del ATP Tour, siendo su octava final en este tipo de torneos. En su palmarés cuenta ya con el título en Roma y el Masters de Canadá (2017), así como Madrid (2018).



"Significaría mucho para mí. Estoy deseando jugar otra gran final y espero poder llevármela esta vez", declaró Zverev. -- Torneo de Madrid: - Individual masculino - semifinales: Alexander Zverev (GER/N.5) derrotó a Dominic Thiem (AUT/N.3) 6-3, 6-4 Matteo Berrettini (ITA/N.8) a Casper Ruud (NOR) 6-4, 6-4





AFP

