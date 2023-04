Benoît Paire, tenista francés, siempre se ha caracterizado por su fuerte carácter en la pista, pero fuera de ella atraviesa una batalla personal que está dispuesto a vencer.



Paire, que llegó a ser puesto 18 de la ATP, fue perdiendo el interés por el juego. Se desmotivó en su idea de escalar más posiciones.



La pandemia del covid-19 le pegó duro al tenista, que se vio desesperado por los encierros, las burbujas en los grandes torneos. Poco a poco el francés fue cayendo víctima de la adicción al alcohol.

Benoit Paire, tenista francés. Foto: AFP

Su carrera se vino a pique, empezó a priorizar recoger dinero de los torneos para gastarrlo rápidamente, lejos de buscar escalar y avanzar deportivamente.

"Los que aman el tenis, que sólo tienen eso en mente y entrenan las 24 horas del día son felices y la burbuja nos les cambia nada. Pero a los que nos gusta el ambiente, la vida, la libertad, comer y disfrutar, esto es muy duro. Este circuito no es para nosotros", dijo en una entrevista en L'Equipe.



Incluso dejó de prepararse. Se quedó sin entrenador y sin preparador físico. El tenis pasó a un segundo plano.

Hora de dar batalla

El equipo de Francia: Nicolas Mahut, Julien Benneteau, Benoit Paire, Richard Gasquet, Lucas Pouille y el capitán Yannick Noah. Foto: AFP

El francés se desplomó en la ATP producto en gran parte de su desinterés y su adicción al alcohol.



Sin embargo, el tenista quiere resurgir o por lo menos ganar esta batalla personal. Paire decidió dar un nuevo impulso a su carrera. Ayudado por su mamá, que no lo abandonó en los peores momentos, el tenista ha regresado a los grandes torneos como los Masters 1000 de Miami y Montecarlo.



"En el momento en el que la cabeza estuvo en condiciones, me dije a mí mismo que también tenía que dejar de beber. Hice una desintoxicación. No es que fuese un alcohólico, pero bebía muchísimo. Me gustaba, lo hacía demasiado cuando salía de fiesta. No me puse ningún límite. Todo esto ya está dando sus frutos: además, he podido perder algunos kilos", declaró a RMC Sports antes de Montecarlo.



"Medité muchísimo y tuve una conversación por teléfono muy larga con mi madre. Me marché hacia Puerto Vallarta con una mentalidad completamente distinta. Nicolas Mahut puede dar fe de ello, él también me ayudó muchísimo después de la primera ronda (en México), cuando salvé una bola de partido", confesó.





DEPORTES