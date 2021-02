Djokovic y Nadal conocieron su camino en el Abierto de Australia

El español Rafael Nadal, segundo cabeza de serie, debutará en el Abierto de Australia ante el serbio Laslo Djere, mientras que el serbio y vigente campeón Novak Djokovic (1) se estrenará con el veterano jugador francés Jeremy Chardy.



Por su parte el austriaco y finalista en la pasada edición, Dominic Thiem, disputará su primer partido ante el kazajo Michail Kukushkin, mientras que el otro gran candidato al título, el ruso Daniil Medvedev, arrancará su camino en Melbourne Park ante el canadiense Vasek Pospisil.



Después de tropezar en la edición pasada en los cuartos de final, el mallorquín regresará al que será su decimosexto Abierto de Australia con la mirada puesta en romper el mayor de los récords y superar al suizo Roger Federer, quien cuenta con veinte, como tenista con mayor número de títulos Grand Slam.



El de Manacor no pudo preparar su primera cita ante Djere, rival al que nunca se enfrentó, como le hubiera gustado después de sufrir unas molestias que le impidieron disputar los dos primeros partidos de la Copa ATP.



El sorteo no tuvo el brillo característico de todos los años y se celebró únicamente con la presencia del director del torneo Craig Tiley y deparó unas dos primeras rondas asequibles para Nadal que en segunda ronda se cruzaría con el vencedor del partido entre el también serbio Viktor Troicki y el estadounidense Michael Mmoh, ambos provenientes de la previa.



Más adelante, en la ronda de cuartos de final podría verse las caras contra el griego Stefanos Tsitsipas (6) o el italiano Matteo Berrettini (9). Por su parte del cuadro se encuentran jugadores de la talla de los rusos Andrey Rublev y Daniil Medvedev; así como los mencionados Tsitsipas y Berrettini.



Djokovic, gran favorito al título por su haber levantado la corona a orillas del Yarra en ocho ocasiones, coincidió en la misma parte del cuadro con el vigente campeón del Abierto de Estados Unidos, Thiem, el alemán Alexander Zverev y el argentino Diego Schwartzman.



Respecto a las principales bajas de la edición de 2021, el suizo Roger Federer anunció a principios de año que no estaría recuperado al cien por cien de su rodilla y, por lo tanto, no estaría presente para la primera cita del año después de 21 participaciones consecutivas y seis títulos cosechados.



Tampoco viajó a Australia este año el escocés Andy Murray, finalista en cinco ocasiones, después de que confirmara su positivo por covid-19.



La segunda máxima esperanza española, Roberto Bautista Agut (12) comenzará su andadura en Melbourne contra el moldavo Radu Albot; mientras que el tercer favorito español, Pablo Carreño (15), completará su debut con el japonés Kei Nishikori.



Respecto al resto de españoles presentes en el cuadro final, Albert Ramos debutará ante el estadounidense Taylor Fritz (27), Pedro Martínez con el japonés Yoshihito Nishioka, Pablo Andújar con el francés procedente de la fase clasificatoria Quentin Halys y Feliciano López con el invitado jugador local Li Tu.



Por su parte, el joven Carlos Alcaraz se estrenará en competición Grand Slam con el holandés Botic Van De Zandschulp, clasificado desde la previa; mientras que Mario Vilella comenzará su andadura con el checho que también accedió desde la previa Tomas Machac.



