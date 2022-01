Después de la controversia por la exención para su participación del Australian Open, el número uno del mundo, Novak Djokovic, no pudo ingresar al país por tener visa equivocada.



"No proporcionaremos a Novak Djokovic asistencia para la solicitud de visa individual para participar en el Grand Slam del Abierto de Australia de 2022", dijo Jaala Pulford, miembro del Consejo Legislativo de Victoria.



Djokovic, que se niega a vacunarse contra el covid-19, requisito obligatorio en el país, había asegurado este martes que consiguió una exención para participar en el torneo, pero la traba la puso el gobierno de ese país.



"Siempre hemos sido claros en dos puntos: las aprobaciones de visas son un asunto del Gobierno Federal y las exenciones médicas son un asunto de los médicos", aseguró Pulford.

La razón de la decisión del torneo

Novak Djokovic Foto: AFP

El director del torneo, Craig Tiley, volvió a explicar para una cadena local la decisión tomada. “Para los tenistas es un proceso incluso más denso que para cualquier otra persona porque tienen que someterse al escrutinio de un comité más, el cual evalúa las solicitudes sin considerar al solicitante para después conceder las exenciones cuando se considera menester”, comentó al canal de televisión australiano Nine.



Tiley, que ha estado en el centro de la diana este miércoles por gran parte de la sociedad australiana tras la noticia, animó al serbio para que hiciera pública la razón por la cuál se le ha concedido la exención médica con el objetivo de calmar la tormenta generada. El tenista escocés Jamie Murray comentó en rueda de prensa tras su último choque de Copa ATP con Gran Bretaña que si hubiera sido él al que se le hubiera aplicado para una exención por no haberse vacunado, no la habría recibido.



Los tenistas australianos encargados de representar en los individuales al país anfitrión en la Copa ATP, Alex De Miñaur y James Duckworth, esbozaron una sarcástica sonrisa cuando fueron preguntados por la cuestión en rueda de prensa después de su derrota ante Alemania. “Sólo pienso que es muy interesante, es lo único que voy a decir al respecto”, dijo De Miñaur, mientras que su compatriota Duckworth explicó que si el serbio cumplía con los requisitos para obtener la exención, entonces debería poder entrar al país.



De Miñaur bromeó sobre el tono tan “políticamente correcto” que adoptó su compañero y ambos concluyeron con una carcajada. También se unió a las críticas Kevin Bartlett, leyenda de fútbol australiano, tras asegurar que el pueblo australiano había sido tomado por tonto después de todo lo que ha pasado. No sólo en Australia, Toni Nadal se unió a las críticas desde España tras publicar una columna en el diario El País en alusión a esta polémica.



“Son casi seis millones las personas las que han perdido la vida por este maldito virus y muchos otros millones los que nos hemos puesto la vacuna. Quiero pensar que Novak no es ajeno a todo esto y que despejará las dudas en señal de humana sensibilidad y comprensión”, explicó el que fue el preparador de su máximo rival Rafael Nadal.



Con EFE