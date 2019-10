Así fue cómo los jugadores sacaron a Mejía del equipo de la Copa Davis

El audio de una teleconferencia de casi una hora de duración entre los tenistas Santiago Giraldo, Juan Sebastián Cabal, Robert Farah y Nicolás Mejía, revela cómo los jugadores con más experiencia del equipo de Copa Davis decidieron que Mejía fuera, de manera insólita, retirado del equipo que disputará las finales del torneo del Grupo Mundial, que se jugará en Madrid en un mes.



Además, en esta charla se conoce cómo es que los tenistas han puesto y quitado los capitanes del equipo, la injerencia que tienen en la Federación Colombiana de Tenis y cómo tratan las críticas de un sector de la prensa colombiana.

Mejía había sido convocado de manera oficial por el capitán Pablo González y la Federación Colombiana de Tenis. Tras la presión de las figuras del equipo, en su remplazo se llamó a Alejandro González.



Fue una conferencia, que EL TIEMPO tiene en su poder, en la cual participaron los cuatro tenistas mencionados. La larga conversación duró 50 minutos y 38 segundos.

Giraldo habló como el 'verdadero' capitán

Giraldo dio sus argumentos para que Mejía entendiera el proceso que llevan desde hace varios años para poder llegar al Grupo Mundial, respetando los procesos y a los jugadores que han estado.



"A ‘Pab' (Pablo González, capitán del equipo) lo queremos mucho, es una persona muy buena gente, muy positiva y nos conoce. Lo pusimos en comunión para que acompañe un proceso".

Santiago Giraldo, tenista colombiano. Foto: Héctor Fabio Zamora / CEET

“’Pab' hizo una estupidez total. Había que escoger y no lo hizo bien. Después de la embarrada que cometió nos dijo que había 100 millones más del Ministerio del Deporte, porque entra Nicolás".



"Infortunadamente, como cualquier ser humano, tiene unas carencias e imperfecciones como por ejemplo que no es el mejor líder, no es bueno para convocar, no es el mejor para tener franqueza y claridad".

"Yo tuve el liderazgo, porque los jugadores me lo dieron durante 11 años, pero hace dos años me mamé y le dije a Pablo que cogiera el liderazgo porque yo ya estaba muy cansado y cuando tuviera algo circustancial, como una negociación con la Federación, ahí si entraba yo, porque soy claro sincero y franco”, le comenta Giraldo a Mejía.

Así reparten los premios

"Afortunadamente, nosotros no tenemos un condicionamiento por cosas económicas gracias a una lucha de 10 años. Hay un montón de dinero, merecido para todo el mundo, y del que todo el mundo se vincula. Si nos piden dar más dinero para el desarrollo del tenis claro que los damos, porque no tenemos problema con eso”, añade.



Fue ahí cuando explicó que ellos son los que manejan el tema de los premios de la Copa Davis. Según los reglamentos se quedan con el 70 % que dan y la Federación con el otro 30 %.

Santiago Giraldo , tenista colombiano. Foto: Tomado de @fedecoltenis

"Tenemos la repartición más espectacular económica. Es un buen punto, porque me parece muy solidaria. Hay una repartición muy equitativa. Ya lo conocerás, si no la has visto, porque ya nos has acompañado en Copa Davis. Hemos conseguido todos juntos".



Y volvió a insistir que lo que hizo Pablo González con esa convocatoria estuvo mal. “Al señor González (Alejandro) se le hace un atropello".



"Pablo toma la decisión autónomamente y los jugadores no sentimos atropellados por la estupidez de Pablo con vos. A nosotros también nos están atropellados y a ‘Gonzo’ (Alejandro), porque él ayudó en la serie contra Brasil a ganar un punto, cuando yo estaba hecho mier… Además Alejandro ha dado pelea en las otras series”.

Después habló desde su experiencia y cómo fueron cambiando presidentes, capitanes en la Federación Colombiana de Tenis.



”Llevo 29 Copas Davis, son muchísimos años, y vos sabes, porque has estado con nosotros, el grupo de personas que somos nosotros. Me siento muy orgulloso de todos ellos. En estas 29 participaciones han pasado dos presidentes, en especial el último no muy fácil, tres comités ejecutivos, hemos cambiado a los capitanes y se ha mantenido esa fortaleza de equipo”, comenta el tenista pereirano



(Lea también: ¡Bomba en el equipo de Copa Davis! Jugadores sacaron a Nicolás Mejía)

Críticas a un sector de la prensa

Luego, Giraldo asegura que afortunadamente hay autonomía y libertad del dinero y también de los periodistas que han hablado de ellos por sus acciones.



“Nico, gracias a Dios lo que es autonomía, independencia y libertad es no depender de plata. Sabemos cuan podrida puede ser. Además, los medios son los mismos tres babosos que siempre nos han jodido la vida y hemos bancado situaciones como equipo, yo me he equivocado y no estamos peleados o divididos”, concluyó.

Giraldo volvió a cargar contra un sector de la prensa, asegurando que el discurso que le están diciendo a Mejía es el mismo que dirán en todos los escenarios.



“Es el mismo discurso a la Federación, que se está haciendo con vos y a los tres mismos babosos periodistas que van a ser, porque son maravillosos babosos y es porque hacen su trabajo. Es lo que es”, comentó.



En un aparte, al finalizar la charla, Juan Sebastián Cabal se refirió al manejo de medios que le darían al tema y recordó la solidaridad del equipo en medio de sus decisiones, varias de ellas polémicas y criticadas, como cuando Santiago Giraldo se retiró de un partido de visitantes contra Chile, dejando al equipo sin posibilidad de victoria aquella vez.

Santiago Giraldo, tenista colombiano. Foto: AFP

“Santiago Giraldo se retiró en Copa Davis perjudicándonos. Creo que es la única persona que lo ha hecho en una Copa Davis. ‘¿Qué hizo el equipo?’ Lo apoyó a muerte ante los medios, así por dentro quisiéramos put... (recriminarlo) y diciendo por dentro que eso no se hace. Pero ante todo el mundo lo bancamos, ante los medios, así sepamos que la haya embarrado”, añadió.

Más razones

Farah le explicó a Mejía cómo fue que se dio el cambio y las razones que situaron a González como la quinta raqueta que estará en la Copa Davis.



“Es muy sencillo, Nico. Nosotros nos reunimos en el US Open, hablamos de las posibilidades en las que estaban Alejandro González, Eduardo Struvay y estabas vos. Normalmente uno siempre lo conversa y siempre es una decisión muy de equipo, siempre lo ha sido”, le dice Farah a Mejía en la apertura de la conversación.

Farah continúa con su conversación:



“Nos sorprendió cuando 'Pab' ( Pablo González, capitán del equipo) avisa la nómina seis semanas antes, de la Copa Davis, antes de irnos a China, sin haberlo conversado".



"Una vez que él anuncia la nómina, nosotros hablamos con él. Nico, esto no es nada personal, nunca lo va a ser, ha habido mil decisiones más difíciles".



"Vos sos muy nuevo en el equipo, pero ha habido un sinfín de decisiones más difíciles”.



“Una vez entregó la nómina hablamos con él. ‘¿Qué sucedió, Pab’? le preguntamos (...) Todos le dimos argumentos para que Pablo dijera: 'Listo, me equivoqué’”, le explica Farah.



Durante la charla, Farah insiste en que ninguna de estas razones obedece a un problema personal, sino que él está a favor de los procesos y que no se hagan cambios de manera brusca.

Copa Davis. Foto: EFE

“Lo único que no quiero es que te la tomés personal y nunca será personal (...) Las cosas se hacen con proceso. Vos no podés, de la nada, sin haber jugado un partido de Copa Davis y a jugar un partido en Grupo Mundial".



"La experiencia pesa en Copa Davis. Estamos jugando en un Grupo Mundial, hemos llevado un proceso de 10 años, en las que las diferencias de ránking están muy parejas".



"‘Gonzo’ (Alejandro González) tiene la experiencia, ha tenido triunfos. Además, Sebas ha ganado Challengers con él y yo he jugado con él".



"La razón que nos daban el comité ejecutivo es que necesitamos comenzar un cambio generacional y claro que toca hacerlo, obvio, pero merece un proceso y comienza en el Grupo I de la Zona Americana, no en un Grupo Mundial", le explica Farah a Mejía.

'Esta es una familia'

Fue ahí cuando volvió a entrar Farah a intervenir, para pedirle a Mejía que estuviera en el equipo de viajeros a Madrid.



“Para nosotros es importante que vos estés en el equipo. Si ‘Pab’ hubiera hecho esa llamada que nunca hizo, yo le hubiera dicho que vos fueras de sexto jugador, yo te quiero ahí, por lo que estoy diciendo es que este recambio generacional merece un proceso y el proceso es que estés ahí”, era el mensaje del doblista.



Cabal lo complementó: “Si la injusticia se hubiera hecho hacia vos, hubiéramos hecho lo mismo. Así somos nosotros, así funcionamos y eso es lo bello de este equipo".



"Hay que hacer las cosas bien y te queremos en el equipo, que compartás proceso con nosotros, lamentablemente Pablo se equivocó y hay que asumir esta consecuencia”.

Aparición de Mejía

Después de exponer sus razones, le dieron paso a un Nicolás Mejía, que les agradeció por la llamada y todas las explicaciones que le dieron. Sin embargo, él les mostró su molestia.



“Ha sido una ilusión muy grande desde el comienzo del año y trabajé muy fuerte. Después que diga esto Pablo no está nada bien esta decisión y me duele mucho. No me gustó esa decisión que tomaron y con lo que ustedes están diciendo yo voy a pensarlo, sacar las conclusiones. No es que lo tome personal, pero son demasiadas cosas”, dice Mejía.

Fue ahí cuando Cabal le contestó que si es por actualidad debieron llamar a Struvay. De inmediato Farah cuestionó a Mejía por lo dicho y le recordó que hace dos meses Alejandro González le había ganado en un Challenger por 6-2, 6-3.



Sin embargo, Farah insistió que todo lo que se hizo estuvo mal manejado. “Fue un papelón, estuvo mal como se trataron las cosas, una porquería y malo para vos. Eso no tiene perdón.



"Sabíamos que te iba a causar daño, queremos que salgás de esto, que nos banqués, que entrenés conmigo en el dobles. Tiráme suerte. Si en febrero seguís haciendo las cosas como la estás haciendo, vas a estar ahí y te vamos a bancar a vos también. A la familia se le banca todo”.

Después de esto, Giraldo también volvió a insistir en el error de Pablo González. “Le dije, ‘Pab’, también es un papelón, pero eres ser humano. Cuando te elegimos como capitán sabíamos que te podías equivocar, pero te bancamos”, y Farah añade: “’Pab’ nos puso tres veces la carta de renuncia y no se la aceptamos. Le dijimos que pusiera la cara y que siguiéramos como equipo”.

Finalmente, Cabal entró a cerrar esta conferencia asegurando que hay que “bancarse” todas las decisiones que se tomen en el grupo, porque son por el bien de todo el grupo.



“No estamos discutiendo si es papelón o no. Estamos poniendo la cara todos, no sé cómo te lo haya dicho ‘Pab’. Quiero que entendás que acá te bancamos, que salgamos lo mejor posible. Así como cuando me apoyaron a mí como cuando se jugó contra Estados Unidos en Colombia, me cambiaron por Carlos Salamanca, que no venía jugando un partido de dobles hace mucho rato y yo los venía ganando todos, pero por ética lo dejaron a él, me sacaron a mí y los banqué”, comenta.

Juan Sebastián Cabal. Foto: AFP

Y finaliza diciendo: “Acá la embarró Pablo, nos puso la carta de renuncia y le dijimos que no. Queremos que hagas parte de esta familia, vos va a ser el futuro del tenis colombiano, no sabemos en cuanto tiempo, te queremos preparar lo mejor posible para que esa carga de la camiseta”.



