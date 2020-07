La decisión de la ATP para el sistema de puntos

La ATP anunció este lunes la revisión del sistema de puntos para la clasificación de jugadores y la implantación de un escalafón de 22 meses. Este nuevo sistema comprenderá desde el pasado mes de marzo de 2019 hasta diciembre de 2020.

El escalafón tradicional que se estaba usando hasta la pandemia de coronavirus utilizaba los 18 mejores resultados de torneos de los jugadores basándose en las últimas 52 semanas.



Ahora, este período será de 22 meses, después de que la clasificación lleve congelada desde el 16 de marzo, apenas unos días después de que se suspendiese el circuito antes de la disputa del Masters 1.000 de Indian Wells.



También lea: (Reventa de boletas: Federación responde por millonarias multas).



Según estas nuevas normas, el escalafón de un jugador lo formarán los 18 mejores resultados de torneos que se hayan jugado entre marzo del 2019 y diciembre del 2020. El jugador en cuestión no podrá contar dos veces el mismo torneo en este sistema.



Es decir, un tenista que haya jugado el Masters de Madrid en 2019 no sumará el doble de puntos por jugarlo también en 2020, si no que solo se utilizará el mejor resultado de las dos participaciones.



También lea: (Villarreal confirmó una mala noticia para Carlos Bacca).



Los puntos que se consigan durante 2020, de cara a 2021, se mantendrán en el casillero del jugador durante 52 semanas o hasta que el evento en cuestión se vuelva a jugar.

En el caso de que el circuito se vuelva a ver alterado por la pandemia en 2021, la ATP considerará volver a hacer ajustes a la clasificación.



Según la ATP, esta nueva medida se introduce para dar flexibilidad y justicia a los jugadores con vistas al condensado calendario de lo que resta de año.



También para dar estabilidad a los jugadores que prefieran no competir este año debido a razones de salud y seguridad, se provee de un sistema que permita que se ajuste a futuros cambios y premie a los tenistas que lo hagan bien una vez que se reanude el circuito.



El circuito se reanudará el próximo 14 de agosto con la disputa del ATP 500 de Washington.



EFE