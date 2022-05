La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), que gestiona el circuito profesional masculino de tenis, anunció este viernes que no distribuirá ningún punto durante el próximo torneo de Wimbledon si los jugadores rusos y bielorrusos siguen excluidos del mismo debido a la invasión de Ucrania.

El comunicado de la ATP

"La posibilidad de que jugadores de cualquier nacionalidad participen en torneos en función del mérito y sin discriminación es fundamental para nuestro Tour. La decisión de Wimbledon de prohibir a los jugadores rusos y bielorrusos competir en el Reino Unido este verano socava este principio y la integridad del sistema de clasificación ATP. También es inconsistente con nuestro acuerdo de clasificación. En ausencia de un cambio en las circunstancias, con gran pesar y renuencia no vemos otra opción que eliminar los puntos del Ranking ATP de Wimbledon para 2022", empieza el comunicado de la ATP.



"Nuestras reglas y acuerdos existen para proteger los derechos de los jugadores en su conjunto. Las decisiones unilaterales de esta naturaleza, si no se abordan, sientan un precedente perjudicial para el resto del Tour. La discriminación por torneos individuales simplemente no es viable en un Tour que opera en más de 30 países", prosigue.



"Valoramos mucho nuestras relaciones de larga data con Wimbledon y la LTA y no subestimamos las decisiones difíciles que enfrentamos al responder a la reciente orientación del gobierno del Reino Unido. Sin embargo, notamos que esta fue una guía informal, no un mandato, que ofreció una opción alternativa que habría dejado la decisión en manos de jugadores individuales que compiten como atletas neutrales a través de una declaración firmada", se menciona.



"Nuestras discusiones internas con los jugadores afectados, de hecho, nos llevaron a concluir que esta habría sido una opción más agradable para el Tour. Mantenemos la esperanza de que más discusiones con Wimbledon conduzcan a un resultado aceptable para todos los interesados. En términos más generales, creemos que este asunto destaca nuevamente la necesidad de una estructura de gobierno unida en todo el tenis profesional para que las decisiones de esta naturaleza se puedan tomar de manera conjunta", enfatiza.



"Nuestra condena de la devastadora invasión rusa de Ucrania sigue siendo inequívoca. Se tomaron medidas inmediatas para suspender el evento ATP Tour en Moscú y hacer que los atletas rusos y bielorrusos compitan bajo banderas neutrales en el Tour. Paralelamente, hemos continuado con nuestro apoyo humanitario a Ucrania, junto con los demás órganos rectores del tenis, además de brindar asistencia financiera directa a muchos jugadores afectados", concluye.

