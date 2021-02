Djokovic empezó con triunfo y Nadal retrasó su debut en la Copa ATP

El tenista español Rafael Nadal no disputó el primer partido del encuentro eliminatorio entre España y Australia en la Copa ATP, que se celebra en Melbourne, debido a un dolor en la parte inferior de la espalda.



Nadal, que suma 20 títulos de Grand Slam, debía enfrentarse al jugador mejor clasificado australiano, Alex De Miñaur, pero optó por descansar mientras se prepara para el Abierto de Australia, que comienza la próxima semana.



"Hola a todos, hemos decidido con el equipo de España y mi equipo, no jugar hoy el primer partido de la Copa ATP aquí en Melbourne ya que tengo la espalda baja rígida", tuiteó Nadal.



El número dos mundial en la clasificación ATP agregó que espera haberse recuperado para el jueves, cuando España se enfrente a Grecia. Nadal fue remplazado por Roberto Bautista para enfrentar a De Miñaur.



Nadal, que aspira a conquistar en Melbourne su 21 título de Grand Slam y superar el récord del suizo Roger Federer, disputó el viernes pasado un encuentro de exhibición en Adelaida, Australia, frente al austríaco Dominic Thiem, al que venció en dos sets 7-5, 6-4.

En su Grupo B, España comenzó bien la competición con tres victorias frente a Australia.



En simple, Pablo Carreño derrotó fácilmente a John Millman, mientras que Roberto Bautista tuvo que batallar para vencer a Alex De Miñaur. En dobles, la pareja Carreño/Granollers, opuesta a John Peers y Luke Saville, aportó su tercer punto a España.



Por su parte, Novak Djokovic, último campeón en el Open de Australia, inició perfectamente su temporada este martes al vencer al canadiense Denis Shapovalov. El número uno mundial serbio, que busca una novena corona en el Open de Australia que comienza el lunes, ganó a Shapovalov, 12º de la ATP, en dos sets (7-5, 7-5).



A menos de una semana del primer torneo del Grand Slam, "Djoko" no mostró tener molestias respecto a la ampolla en la mano que le había perturbado en la exhibición en Adelaida hace unos días. Treinta minutos después de su victoria en individuales, Djokovic regresó a la pista para disputar el doble decisivo con Filip Krajinovic.



El dúo serbio batió a Shapovalov y Milos Raonic por 7-5, 7-6 (7/4), permitiendo a Serbia, actual campeona, ganar su partido contra Canadá por 2-1 en el Grupo A. "Fue un bonito inicio de temporada.



Jugar contra 'Shapo' es siempre un gran desafío en terreno duro", afirmó Djokovic. El debut fue mucho más delicado para el vencedor del US Open, Dominic Thiem. El austríaco, finalista del Open de Australia hace un año, perdió este martes (6-2, 6-4) frente al número diez mundial, el italiano Matteo Berrettini.



En el Grupo D, Rusia ganó por 2-1 a Argentina, tras las victorias de Daniil Medvedev contra Diego Schwartzman y Andrey Rublev contra Guido Pella, y la derrota en dobles de Andrey Rublev/Aslan Karatsev ante Máximo González y Horacio Zeballos.



AFP