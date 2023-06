La pelota amarilla volará, impulsada por profesionales que sueñan con escalar al circuito ATP World Tour, por los cielos de una región con tradición y cultura tenística gracias al ATP Challenger Jumbo Open presentado por Alcaldía de Rionegro, torneo organizado por Euforia Agencia Deportiva.

ATP Challenger en Rionegro

Bolas y cancha de tenis. Foto: Archivo EL TIEMPO

Además de Jumbo, el main sponsor, hasta ahora también se han unido como aliados la Alcaldía de Rionegro, Burger King, Electrolit, Farmacia Pasteur y Centro Comercial San Nicolás.



Este certamen reunirá a tenistas profesionales ubicados entre los 239 y 437 del escalafón mundial de más de 10 países en las canchas de arcilla del Club Campestre en Llanogrande.



En el cuadro de sencillos competirán 32 jugadores y 16 parejas en el de dobles. La ronda de clasificación contará con 24 jugadores y repartirá seis cupos para el cuadro principal. Participarán tenistas de edades y estilos variopintos, todos, apasionados y ávidos por crecer, obtener ritmo y experiencia con la mira puesta en coleccionar puntos ATP. Este camino tiene como meta la máxima esfera del tenis de alto rendimiento.



Los tenistas más importantes que se encuentran en la lista de entrada del cuadro principal, publicada el 5 de junio, son los argentino Federico Delbonis, escalafonado 239 y quien llegó a la casilla 33 del mundo, Francisco Comesaña, en la casilla 241 y Santiago Rodríguez, en la 245 del mundo. Otros dos tenistas que integran el cartel principal son el argentino Guido Andreozzi y el australiano Gerald Melzer, quienes han alcanzado puestos de vanguardia en la cúspide del profesionalismo, 68 y 70 del mundo respectivamente.



Este es el segundo torneo del nivel ATP Challenger —el escalón previo al ATP World Tour que atesora un enorme valor dentro del circuito profesional de tenis— que se organiza en Colombia en 2023. Alejandro Falla, leyenda del tenis colombiano, en 2012 llegó a ser 48 del mundo actualmente entrenador y empresario, es el director del certamen.



Alejandro Falla, capitán de Colombia en la Copa Davis. Foto: Fedecoltenis

“Estamos muy contentos e ilusionados. Estaba haciendo falta un torneo de esta categoría en la región. Este es el comienzo de una nueva etapa. Es un impulso e influye positivamente, sobre todo en la niñez y la juventud. Eso me pasaba a mi cuando era pequeño, cuando veía torneos así me motivaba muchísimo”, afirma Falla, quien fue finalista de dos torneos ATP (Bogotá 2013 y Halle 2014), alcanzó once títulos ATP Challenger, ocho de ellos en Colombia. Hoy se desempeña como entrenador, capitán de Copa Davis y empresario.



“A toda la afición en Antioquia y en Colombia, los invitamos a que venga, disfruten y apoyen los sueños de muchos tenistas pueda conseguir poco a poco”, agrega.



“Estamos muy contentos de organizar este torneo de esta magnitud en una región fanática del tenis. Rionegro estará en el mapa mundial del tenis. Les agradecemos a las marcas que se están sumando como aliados, como Jumbo, en main sponsors, por hacer este sueño posible”, afirma Felipe Rodríguez, director general de Euforia Agencia Deportiva.





Esta es la primera vez que se organiza del torneo ATP Challenger Tour en Rionegro. En 2017 se celebró el último en Antioquia. Por eso, para esta región en particular y para Colombia en general, es un síntoma positivo que le imprimirá fuerza al fomento de este deporte de raqueta en el país, un principio fundamental para su desarrollo tanto dentro como fuera de la cancha. Dependiendo del peso de la bolsa de premios, los ATP Challenger se categorizan en cinco segmentos: 50, 75, 100, 125 y 175. El de Rionegro será 50.

*Con información de la Oficina de Prensa.