Farah, sin Cabal, a cuartos de final del ATP 500 de Viena

El tenista colombiano Robert Farah, que por estos días tuvo que separarse de su habitual pareja, Juan Sebastián Cabal, positivo por coronavirus hace una semana, tuvo un buen arranque en el torneo de dobles del ATP 500 de Viena.

Farah se vio obligado a hacer pareja con el francés Fabrice Martin. Ambos, enfrentaron este martes a Wesley Koolhof y Nikola Mektic, ganándoles en dos sets (7-5, 6-3) de manera consistente.



En el primer, Farah y Martin salvaron seis pelotas de quiebre, y aprovecharon la única que tuvieron, que precisamente fue la del set point.



Ya el segundos et fue aún más manejable, con más errores de sus rovales, que fueron bien capitalizados.



Robert Farah, en su primer partido sin Cabal desde 2016, logró un importante triunfo, pensando en que Koolhof y Mektic son una de las parejas que están en la lucha por clasificar al Torneo de Maestros de Londres y todo lo que se les pueda quitar a los de arriba, suma.



Farah y Martin esperan por Khachanov-Rublev o Herbert-Mahut en cuartos de final.



