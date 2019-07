Cabal y Farah abren Wimbledon contra rivales, en teoría, cómodos

Se sube este miércoles el telón para la pareja colombiana conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en Wimbledon, tercer grand slam de la temporada, cuando enfrenten a la dupla local conformada por Jack Draper y Paul Jubb, en un partido en el que son favoritos y deberían ganar con contundencia en el césped inglés.

Este será el primer enfrentamiento entre ambas parejas. Draper y Jubb llegaron al torneo de Wimbledon por invitación de la organización y esperan dar un batacazo contra la mejor pareja de la temporada y la quinta del escalafón de la ATP.



Draper tiene apenas 17 años y no figura en el escalafón de dobles. Su brazo hábil es el izquierdo, y su revés es a dos manos. Tiene poca experiencia en esta modalidad, pero su juventud le da un gran arresto físico para pelear con los más grandes exponentes.



Por su edad, la mayor parte de su carrera la ha hecho en torneos de la ITF, en los cuales ha llamado la atención por tener un poder mental bastante alto. En momentos de presión no se desespera y sabe cómo encontrarles el quiebre a sus rivales, aunque parezca demasiado difícil.



Por su juego con el brazo izquierdo, sabe sacar de manera muy efectiva y con mucho slice angulado. Ahí está su primera ventaja, que querrá sacar adelante sobre Cabal y Farah. Además, le pega muy fuerte a la pelota y sabe aguantar desde el fondo de la cancha. En el césped, que no tiene tanto peloteo, querrá sacar provecho de sus cualidades.



Por su parte, Jubb, de 19 años, con el brazo derecho como el hábil y su revés a dos manos, tiene un poco más de experiencia en el juego de dobles, sin ser experto en la modalidad.



Gana el 60 por ciento de los puntos con sus primeros saques, pero tiene una baja asertividad (41 por ciento) a la hora de servir por segunda vez. Carece de gran potencia, y los aces no son sus mejores aliados.



En una superficie en la que hay que devolver bien, Jubb no es el mejor. Apenas gana un 11 por ciento de los puntos en los que tiene que hacer devoluciones. En pocas palabras, hacia él deben apuntar Cabal y Farah (Colsanitas) para sacar ventaja en un partido en el cual deben ganar sin mayor problema para seguir avanzando.

Claves estratégicas

Jugar en césped es especial, primero, porque son pocas las semanas en las que se juega sobre esta superficie en el año y, segundo, porque el pique de la bola es diferente y los peloteos largos no existen.



Por esa razón, Juan Sebastián Cabal tiene muy claro cuáles son las claves que deben tener en cuenta para afrontar Wimbledon, y en especial este debut.



“En el césped, los puntos son más cortos, toca estar muy enfocado en el saque, dar pocas oportunidades, y las pocas opciones que se dan hay que aprovecharlas”, le aseguró Cabal a EL TIEMPO con la confianza de hacer un gran torneo, luego de venir de ganar el ATP 250 de Eastbourne (Inglaterra).



Además, el tenista colombiano cree que lo más importante será estar muy bien cohesionados como pareja para poder sacar adelante el encuentro.



“Es claro que debemos cerrar muy bien la malla, estar juntos y complementados, sabiendo lo que va a hacer el compañero. En las otras dos superficies, siempre podemos estar los dos desde el fondo de la cancha, pero acá nos toca estar uno delante del otro, tratando de poner presión”, añadió.



Cabal y Farah tienen un debut cómodo, pero no por eso deben relajarse, deben salir a terminar rápido.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4