La número uno del tenis mundial, la australiana Ash Barty, anunció este miércoles que se retira de este deporte a la edad de 25 años por agotamiento físico y mental.

"Hoy es un día difícil y lleno de emociones porque anuncio que me retiro del tenis", dijo Barty en el mensaje que acompaña a un vídeo que colgó en su cuenta de Instagram en el que agradeció por el apoyo a lo largo de su carrera deportiva y destacó las sensaciones de "orgullo y plenitud" que le deja este deporte.



"Ya no tengo el impulso físico, las ganas emocionales ni todo lo que se necesita para desafiarte a ti mismo en lo más alto del nivel. Estoy agotada", precisó

Barty, quien ha sido la raqueta número uno del mundo durante más de dos años y se coronó campeona en el último Abierto de Australia.



"No hay un camino correcto ni uno incorrecto, es mi camino", dijo Barty en la entrevista grabada con la extenista australiana Casey Dellacqua y publicada en Instagram.

El último partido que Barty disputó como profesional fue la final del último Abierto de Australia, en la que se impuso en dos sets a la estadounidense Danielle Collins y se convirtió en la primera tenista local en ganar el torneo en 44 años.



Era el tercer título del Grand Slam de la actual número uno mundial en la clasificación de la WTA, después de haber alzado también el trofeo de Roland Garros en 2019 y el de Wimbledon en 2021.



No es la primera vez que Barty abandona el tenis: ya lo hizo en 2014, siendo una adolescente de 17 años, para dedicarse profesionalmente al críquet, antes de regresar a las pistas dos años después, cuando inició una progresión fulgurante que la llevó al trono mundial del tenis femenino.



El año de su despegue definitivo fue 2019, cuando logró en París su primer título de Grand Slam y se convirtió por primera vez en número uno del mundo, una posición que ha ocupado desde entonces durante 119 semanas.



Barty ha logrado 15 títulos individuales y 12 de dobles en su carrera tenística.



DEPORTES

Con AFP