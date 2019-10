Arrancó segunda fase de venta de boletas para ver a Federer en Bogotá

Este miércoles se abrió la nueva etapa de venta de boletería para el Duelo Histórico en Tierra de Campeones Federer VS Zverev, programado para el próximo 22 de noviembre en el Movistar Arena en Bogotá. Desde las 9:00 a.m. de este día, hasta las 8:59 a.m. del 12 de octubre de 2019 o hasta agotar existencias, los fanáticos del tenis podrán asegurar su asistencia a este partido sin precedentes.

Esta segunda etapa de venta de boletería tendrá una disponibilidad de 5.584 boletas y es exclusiva para compras con Tarjetas Crédito del Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas en los canales de venta de Tu Boleta: Puntos de venta https://vive.tuboleta.com/Content/Outlets/agency.aspx, página web www.tuboleta.com y call center (1) 5936300.



Las compras para tarjetas débito de los Bancos Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas solo podrán realizarse en puntos físicos de venta Tu Boleta y aplica para máximo 4 boletas por transacción.



El precio de la boletería está sujeto a disponibilidad y existencias al momento de la compra. Los invitamos a consultar precios, localidades y más información del evento en www.tuboleta.com.

Precios

Tercer anillo

Bronce: 517.500 pesos

Plata: 595.700 pesos

Oro: 768.200 pesos



Segundo anillo

Platino: 1.297.200pesos

Titanio: 1.455.900 pesos

Zafiro: 1.522.600 pesos

Diamante: 1.635.300 pesos

Primera fila: 1.851.500 pesos



Primer piso

Rubí: 1.635.300 pesos



Con información de oficina de prensa*