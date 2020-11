Arcila lidera legión colombiana en clasificatorio al ITF de Medellín

Alejandro Arcila es una de las grandes promesas del tenis colombiano; el año pasado

condujo a Colombia al título del Campeonato Suramericano Sub-12 en Villa María,

provincia de Córdoba (Argentina), donde ganó todos partidos y fue elegido como el

mejor jugador de dicho certamen. Justamente, el paisa se alista para jugar su primer

certamen correspondiente al Circuito Mundial Junior y lo hará en casa, en el marco de

la Torneo Piloto ITF Grado 5 Ciudad de Medellín.

Arcila jugará el cuadro clasificatorio de esta competencia, a desarrollarse en las

canchas de polvo de ladrillo del Club Campestre de su ciudad natal. “Hace un año no

compito en torneos oficiales, por eso me ilusiona volverlo a hacer en mi casa y en un

circuito en el que no he participado. Son nuevos retos y de verdad me gusta.Mis rivales

serán más grandes y fuertes, pero es la única manera de poder medir mi nivel y

foguearme”, fueron sus palabras.



“En términos de fuerza, me van a superar, pero creo que puedo equiparar las acciones

por mi inteligencia para jugar y la movilidad”, añadió el deportista de 13 años, quien

tendrá como primer oponente este sábado al también colombiano Simón Escobar

sobre las 9:00 a.m., de salir vencedor su oponente por un tiquete a la final de la fase

previa será Mateo Montoya en horas de la tarde.



En total, 23 colombianos buscan cuatro cupos para el cuadro principal, previsto para

dar inicio este lunes. Es de anotar que, a la par se desarrollará un Cosat Grado 3, en el

cualtoman parte jugadores de las categorías Sub-12y Sub-14,quienesbuscan mejorar

su nivel con miras a competencias de mayor nivel.



El Torneo Piloto ITF-Cosat Ciudad de Medellín es una realidad gracias al apoyo de

Indeportes Antioquia, Inder Medellín, Club Campestre Medellín, Federación

Colombiana de Tenis, Ministerio del Deporte y Wilson.



Con información de oficina de prensa*