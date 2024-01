Arantxa Sánchez Vicario fue condenada a dos años de cárcel, duro revés

Un escándalo mayor se ha desatado en España tras la sentencia del juzgado penal 25 de Barcelona a dos años de cárcel para la extenista Arantxa Sánchez Vicario por ocultar bienes al estadio.

Según las informaciones, la deportista ocultó los bienes para evitar el pago de una deuda millonaria que tenía con el banco de Luxemburgo.

La decisión

Sánchez Vicario reconoció lo que pasó, pero se conoció que no cumplirá la sentencia, pues ha quedado en suspenso.



“En el juicio, la campeona de Roland Garros culpó de la operación a su exmarido, Josep Santacana, con el que mantiene un largo litigio también en Estados Unidos. La jueza concluye que el empresario, que defendió su inocencia hasta el final, lideró las maniobras para evitar el pago de la deuda. Su pena, por el mismo delito, es superior: tres años y tres meses de cárcel. Ambos deberán indemnizar a la entidad bancaria con el pago de 6,6 millones de euros, correspondientes a la deuda impagada más los intereses”, dice el País de España.



Y agrega: “La sentencia no es firme y puede recurrirse; dado que las penas no son demasiado elevadas, es altamente improbable que la Fiscalía se plantee solicitar su ingreso el ingreso en prisión de Santacana a la espera de que haya una resolución definitiva. La resolución, de hecho, suspende durante dos años la ejecución de la pena impuesta a Arantxa (pero no a Santacana), lo que significa que no tendrá que ingresar en prisión con la condición de que, en los próximos dos años, no cometa otro delito. Además de la pareja, han sido condenadas (a penas de un año y tres meses de cárcel) otras tres personas, que actuaron como testaferros en la operación para desprenderse del capital”.

Arantxa Sánchez. Foto: Archivo EL TIEMPO

Se supo que la extenista “disponía y dispuso en todo momento de patrimonio suficiente para hacer frente a la deuda”, pero que realizó “acciones de venta” para no cancelar la deuda.



El País informa: “La jueza fija una condena más baja para ella porque “ha asumido su responsabilidad respecto de los hechos”. La rebaja de la pena se asienta sobre dos circunstancias atenuantes: confesión y reparación del daño, ya que a lo largo del proceso penal ha puesto sus ingresos a disposición del juzgado para afrontar el pago de la deuda”.



Para el juzgado, es “absolutamente creíble” que Arantxa “no tuviera conocimiento alguno de gestión patrimonial, ni probablemente interés, y que siempre hubiera cedido a terceras personas la gestión de su patrimonio”, advierte el medio español.

