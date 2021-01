Campeón olímpico será baja del Abierto de Australia

Andy Murray, dos veces medalla olímpica, anunció que no disputará el Abierto de Australia, tras confirmar que no tomará uno de los vuelos especiales que ha puesto la organización.

Murray, que todavía está aislado en su casa, tras dar positivo a la covid-19, le dijo que no al primer grand slam del año.



Le puede interesar: (¡Con todo! Así preparan James y Mina el juego contra Sheffield)



"Desanimado por compartir que no volaré a Australia. Hemos estado en diálogo constante con Tennis Australia para tratar de encontrar una solución que permitiera algún tipo de cuarentena viable, pero no pudimos hacerlo funcionar"", precisó el tenista británico. Murray fue finalista en 2010, 2011, 2013, 2015 y 2016 será una de las grandes ausencias del torneo.

.

Deportes