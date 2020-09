Rublev impuso su pegada y ganó el título de Hamburgo

El ruso Andrey Rublev impuso su gran pegada y derrotó al griego Stefanos Tsitsipas, segundo favorito, por 6-4, 3-6, 7-5 en dos horas y 21 minutos, para ganar este domingo el ATP 500 de Hamburgo, y acercarse a París con la moral por todo lo alto.

Tsitsipas, campeón de las Finales ATP de Londres el año pasado, tuvo la victoria en su mano, pues sacó con 5-3 arriba en el tercer set, pero sus fallos de derecha dejaron en bandeja el triunfo al jugador ruso.



Fue una gran final en el Rothenbaun Stadium de Hamburgo, disputada bajo techo, donde Rublev impuso el poderío de sus golpes de fondo ante el virtuosismo de su rival en algunos momentos del duelo.



"Es uno de los mejores jugadores del mundo, ha ganado muchos torneos, y mereció ganar también hoy. Todo ha ido muy rápido al final, cuando logré romperle de nuevo. Ahora estoy concentrado para jugar mi primer partido en Roland Garros", señaló el ruso tras su victoria.



"Has sido un increíble jugador hoy" le respondió Tsitsipas en la ceremonia de entrega de trofeos. Finalista el pasado año, Rublev estuvo a punto de repetir su historia en este torneo donde cayó en la final.



El jugador griego estaba jugando su mejor tenis, y sus subidas a la red habían desconcertado a Rublev que además se desesperaba. Pero con 5-3 a favor en el último set, Stefanos no supo rematar la faena, lo que le hubiera supuesto su segundo título del año (Marsella) y el quinto de su carrera.



Rublev sigue así su gran temporada. Ganó los títulos de Doha y Adelaida, y ahora en Hamburgo. Lleva 25 victorias este año, por solo seis derrotas. Solo el serbio Novak Djokovic, con un balance de 31-1 le supera.



EFE