La leyenda de Federer se agiganta: ganó su título 103

Roger Federer sigue disfrutando las mieles de la gloria. Los papelitos dorados que cayeron sobre el estadio St. Jakobshalle, donde logró su décimo título del ATP 500 de Basilea, combinaban con la leyenda de oro del tenista suizo, quien a sus 38 años demuestra tener la calidad, la elegancia y la consistencia de un juvenil. No parece tener techo, y los grandes récords los tiene a la vuelta de la esquina.

Su triunfo en la final, por un doble 6-2 contra el australiano de 20 años Álex de Miñaur, confirma que aún hay Federer para rato y que en el 2020 tendrá unas marcas que seguro va a batir para así recontraconfirmar que es el mejor tenista en toda la historia del tenis mundial.



“Nunca hubiera pensado ganar diez títulos en Basilea, es extraordinario”, declaró Federer antes de emocionarse y derramar algunas lágrimas, mientras su fiel afición, con un atronador aplauso, lo felicitaba por una nueva conquista.



En el partido, Federer fue una aplanadora, poca opción le dio a su rival, que no solo lo respetó, sino que lo reverenció en un partido que había que disfrutarlo.



“Creo que jugué un gran partido. Fue un comienzo difícil, al principio, los primeros cinco juegos, tuvimos algunos buenos peloteos. Nunca miré hacia atrás. Fui genial en la ofensiva, cometí muy pocos errores no forzados, se me ocurrieron grandes golpes y serví bien cuando tuve que hacerlo”, aseguró Federer.

Por los récords

Este nuevo título que consiguió Federer lo deja muy cerca de dos marcas muy importantes. Ahora está tan solo a seis títulos del récord del extenista estadounidense Jimmy Connors (109), el máximo ganador en toda la historia de la ATP.



Pero ahí no se detiene todo. Federer, que alcanzó 24 triunfos consecutivos en Basilea, llegó a 1.235 victorias en su carrera deportiva, quedando a 39 de Connors, quien también encabeza este escalafón. El ganador de 20 títulos de grand slam parece no estar muy lejos de romper todos los récords y montarse en los listados que le hace falta comandar.



El tenista suizo ahora puede contar con Basilea, junto con el torneo de Halle (sobre hierba) como los campeonatos con más títulos en su carrera (10). Además, Federer ganó en Basilea, en su casa, durante sus últimas cinco apariciones. Ya tiene una marca de 75 victorias y tan solo nueve derrotas jugando de local.

Gran año

Con el paso de los años, Federer se mantiene siempre vigente. Es claro que sus primeros años en el circuito –en los que despegó para, hasta el momento, no aterrizar– no se comparan con este 2019, pero se ha destacado.



Esta temporada volvió a superar las 50 victorias, aún con partidos por disputar. Salvo en el 2013, el tenista suizo no sobrepasó estos dos dígitos. En este año, Federer ya lleva 51 victorias, superando las 50 que logró en el 2018. Su mejor temporada fue en el 2006, cuando alcanzó 92 triunfos. En el 2002, cuando comenzó a tener más de 50 victorias por año, consiguió 58, una cifra que podría emular ahora.



Precisamente, en este registro sí supera a Connors. El suizo lidera el listado de tenistas con más de 50 victorias en una temporada. Son 16 años en los que ha sobrepasado este registro, mientras que el estadounidense lo hizo en 14 años. Si se compara con sus principales rivales, el serbio Novak Djokovic lo ha conseguido en 11 años, mientras que el español Rafael Nadal, en 10 oportunidades.



Por otro lado, Federer es el tenista con más títulos en pista dura al alcanzar 71, contra 43 de Connors. Sin embargo, el estadounidense tiene más coronas en indoor (pista cubierta) que el suizo: 53 contra 26.

Bogotá lo espera

Estas hazañas que sigue consiguiendo Federer junto con la poesía de su juego son esperadas por toda la afición colombiana, que podrá disfrutar de sus mejores golpes el próximo 22 de noviembre, cuando enfrente en el Movistar Arena, de Bogotá, al alemán Alexander Zverev en un partido de exhibición.



Según conoció EL TIEMPO, la venta de la boletería avanza exitosamente, y hasta el momento se ha vendido el 70 por ciento de las entradas y un 65 por ciento de los boxes para las empresas. Además, ya se cerró el negocio con el patrocinador oficial del evento.



Por otro lado, se han comenzado a hacer algunos arreglos en el montaje de la cancha para que el día del encuentro esté de la mejor manera y tanto Federer como Zverev puedan desarrollar lo mejor de su juego.



El partido servirá como apertura de este evento, que será anunciado esta semana.

Faltan pocos días para que el supercampeón, el idolatrado Roger Federer, eclipse a los colombianos.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4