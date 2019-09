Análisis a fondo de rivales de Cabal y Farah en la final del US Open

Un excapitán del equipo argentino de Copa Davis y un exjugador de Copa Davis y el circuito ATP hicieron la radiografía de los rivales de los tenistas colombianos.

El 2019 parece estar detenido para la felicidad de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah.



Los tenistas colombianos están viviendo una temporada de ensueño.



Después de ganar su primer título de 'grand slam' como pareja en Wimbledon, en nada más ni nada menos que en la Catedral del tenis, hoy (11 a. m. Con TV de Espn 2) irán por la conquista de la Gran Manzana y ganar el US Open.



Esta será la segunda final consecutiva en un 'grand slam' para Cabal y Farah consecutiva y la tercera en estos torneos, sumando la del Abierto de Australia el año pasado. Contra el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers buscarán confirmar un año en el que además se convirtieron en la mejor pareja de la temporada y del escalafón de la ATP.



La pareja sensación de la ATP, la que se ha llevado los aplausos por su dinámica y juego ofensivo, quieren llevarse su segundo título grande de manera consecutiva, pero antes deberán pasar por encima de unos rivales incómodos y que tienen gran experiencia.

Duros oponentes

Zeballos y Granollers son una pareja que unió fuerzas recientemente, aunque en esa modalidad llevan jugando bastante tiempo. Tomaron la decisión de empezar a jugar juntos en el pasado Masters 1.000 de Montreal, que ganaron con contundencia.



El argentino es zurdo y su revés es a una mano, sus voleas son contundentes y envenenadas. Por su parte, el español es derecho con un revés a una mano y es altamente consistente en la cancha.



“Naturalmente se han entendido muy bien, porque desde que juegan juntos ya han ganado el Masters 1.000 de Montreal y ahora están en la final del US Open, así que es obvio que han tenido química desde un comienzo y a partir de ahí son una dupla de jerarquía, que creo que tiran firme desde atrás. Tiran pelotas que no son fáciles de volear, sobre todo cuando Zeballos logra acelerar con su revés”, le dijo a EL TIEMPO el excapitán del equipo argentino de Copa Davis, Daniel Orsanic, quien conoce muy bien a Zeballos.

Si cabal y Farah (Colsanitas) quieren aprobar este duro examen y quedarse con el título del torneo neoyorquino, deberán tener cuidado cuando sus oponentes estén desde el fondo de la cancha jugando con su peligroso juego de revés.



“Tanto Zeballos como Granollers son jugadores de muy buen nivel individual. Han jugado muy bien el singles y saben manejar momentos de presión en los partidos. Ambos sacan bien. Creo que Zeballos saca un poco mejor y Granollers es consistente con sus devoluciones. Tanto Zeballos con Granollers se sienten mejor con un golpe de pelotas por el lado del revés y sus voleas desde el juego de fondo de la cancha. Tienen una mejor sensibilidad desde ese lado”, añadió Orsanic.

El capitán de Argentina en la Copa Davis, Daniel Orsanic. Foto: AFP - Andres Larrovere

Voz de Falla

Estas afirmaciones del extenista argentino están acorde con las del exjugador colombiano Alejandro Falla, quien cree que Cabal y Farah deberán superar del peligroso voleo de Zeballos.



“Son una pareja que se compenetra muy bien. Zeballos es zurdo, tiene un servicio muy incómodo, saca bien, devuelve bien. Fue un gran singlista, por lo que tiene una mentalidad muy ganadora. Bajo presión juega muy bien. Granollers ha sido un gran singlista, pero también un buen doblista. Ha ganado torneos importantes en dobles, en la malla se mueve muy bien, molesta bastante. Tiene un buen servicio y buena devolución. Será un partido parejo”, le comentó Falla a este diario.



Sin embargo, no es una casualidad que Cabal y Farah sean la mejor pareja del año y que juegue su segunda final de 'grand slam' consecutiva. Cabal se mueve muy bien desde adelante, teniendo una gran intuición en la red, mientras que Farah anda explosivo desde atrás con un drive del que sale fuego.

Alejandro Falla, exjugador colombiano de Copa Davis y del circuito ATP. Foto: Archivo / ETCE

¿Cómo ganarles?

Para ganar este encuentro, los colombianos deben buscar la derecha de sus rivales, en donde no son sólidos, les incomoda y cometen muchos errores no forzados.



“Creo que ambos no volean muy bien de derecha. Zeballos no lo hace también como con su revés. A partir de ahí creo que con muy completos ambos”, reconoció el excapitán de Argentina.



Además, en un juego de dobles es muy importante saber ocupar lo más amplío de la cancha, para no dejar a sus rivales sus tiros y ahí Cabal y Farah tendrán unas ventajas.

“Cabal y Farah son la pareja número uno del mundo. Cabal puede jugar mejor que en la semifinal, tiene margen para mejorar. Será cuestión de ver quién está más fino con el saque y las devoluciones. Los colombianos van a tener en frente dos jugadores que volean muy bien, pero quizá no cierran los espacios tan bien como lo hace Jamie Murray y quizá tengan más facilidad de saber a dónde puedan enviar sus lanzamientos”, concluyó Orsanic.



Hoy será un nuevo día que toca a la gloria para Cabal y Farah. En sus poderosos drives tienen la confianza, en sus ubicados reveses tienen su inventiva, en su elasticidad tienen su sorpresa, y en sus manos tienen la posibilidad de ganar en Nueva York su segundo título de 'grand slam'.



FELIPE VILLAMIZAR M.

