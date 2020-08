Las cinco claves del regreso fallido de Cabal y Farah al circuito

Derrota apretada. Fue un partido que se resolvió en los dos tiebreak de los dos sets. Tanto la pareja de Juan Sebastián Cabal como la de Jamie Murray y Neal Skupski mostraron un juego muy parecido. Apenas estaban soltando sus golpes, sus piernas y su físico. Muy estáticos y el partido se resolvió en una serie de errores en las devoluciones, en las que los colombianos fueron más imprecisos.

Obvia falta de ritmo. Quedó muy evidenciada la falta de ritmo y más de competencia. Hasta el quinto juego del primer set, Cabal y Farah pudieron intercambiar golpes con sus rivales y pudieron moverse más en la cancha. Se les vio estáticos en fases defensivas. La para por la pandemia y el tardío regreso a los entrenamientos en cancha, por disposiciones del Gobierno, les pasó factura en el partido.



Cabal, el mejor. Pese a que no fue el mejor partido y el análisis puede ser prematuro, porque jugaron un partido después de 168 días, a Juan Sebastián Cabal se le vio mucho mejor. Una vez fue entrando en el calor del juego, se le vio con buen físico y fondo. Mejoró en su precisión con las bolas de fondo y desde la red no pierde la velocidad a la hora de definir.



Farah, el punto de duda. Cabal lo arengó en más de una oportunidad, porque Robert Farah jugó un muy flojo partido. Primero no podía con su primer saque, las devoluciones siempre fueron muy largas o muy cortas. Además, le falta mucha coordinación, velocidad, fondo y repentización. No se le ve con frescura y mentalmente se le vio afectado por eso. Ni la presencia de su hermana en la tribuna lo ayudó.



No hay tiempo. En este regreso a la competencia podrían estar iguales en la falta de ritmo. Sin embargo, las otras parejas llevan entrenando y trabajando con más tiempo que los colombianos. Además, las parejas mejor escalafonadas avanzan en Cincinnati y suman partidos importantes de cara al US Open, que comienza de hoy en ocho días. Los colombianos deben buscar soluciones rápidas.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4