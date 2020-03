Análisis: claves para que Colombia venza a Argentina en la Davis

Si en Colombia no brotaba la esperanza cuando se conoció que Argentina sería el rival en el repechaje para llegar a las finales del Grupo Mundial de la Copa Davis, este viernes, cuando la pelota vuele en el Palacio de los Deportes de Bogotá, hay que jugar con garra, salir a ahogar al rival, que en el escenario retumben las voces de aliento para Daniel Galán y Santiago Giraldo, los encargados de jugar los dos primeros puntos.

Hay que exprimir al máximo esos 2.600 metros de altura y sacar ventaja de la ausencia de las tres máximas estrellas argentinas: Juan Martín del Potro, Diego Schwartzman y Guido Pella. ¡Llegó la hora de ganar! Hay dos aspectos importantes a los que Galán y Giraldo se deben aferrar para sacar ventaja y derrotar a Leonardo Mayer y Juan Ignacio Londero, respectivamente: altura y la pelota sin presión.

Los argentinos, aunque están trabajando desde el domingo pasado en Bogotá, todavía no han sido capaces de adaptarse a la altura. Les cuesta respirar cuando acumulan varios minutos en la cancha de polvo de ladrillo del Palacio de los Deportes. Allí es cuando un jugador como Galán debe salir a apretar al experimentado Mayer.



La fortaleza de su saque y buscar su derecha para sacar tiros ganadores serán vitales. No hay que buscar peloteos largos, sino cerrar cada punto rápido sin dejar que le llegue ese oxígeno a la cabeza y pueda pensar. Hay que incomodar desde el primer momento.



“Conocemos bastante a nuestros rivales. Son luchadores. Mayer puede buscarme un poco más. Debo cuidarme de su saque. Sin embargo, es claro que soy un jugador muy ofensivo. Estas condiciones se me vienen bien y saldré a buscarle los espacios desde el principio”, le dijo Galán a EL TIEMPO.



Si hay un pilar en el tenis cuando se juega en altura, es que la precisión no es la misma y se pierden los tiempos de respuesta, hay más fallos. Eso lo debe tener claro Galán con el segundo saque de Mayer, que apenas es de un 52 por ciento de precisión. El colombiano debe jugar desde la línea, con bolas anguladas y subir a la línea a presionar los errores de su rival.



Por su parte, a Giraldo, que llegó con un presente gris, le tocó sacar a relucir su experiencia y todas las series que ha disputado para derrotar al debutante Londero.



El argentino es un tenista muy consistente. Su físico es una de sus fortalezas. Su revés paralelo es muy fuerte y quiebra cada vez que le dan ventaja. Giraldo debe ser calculador, desgastarlo poniendo las condiciones de juego y buscarle siempre su derecha, forzándolo, al llevarlo de un lado al otro.

“Nos apoyamos en unos factores externos. No se juegan torneos a más de 2.600 metros ni con estas pelotas. Hay que basarnos en una posibilidad que tenemos, en un terreno que conocemos bastante bien”, comentó Giraldo.



Argentina le metió el peso a Colombia dejándole el favoritismo, y no hay que temerle. Galán y Giraldo deben ponerse las charreteras y revertir ese historial de tres derrotas en el mismo número de series contra ellos. Colombia debe aprovechar este escenario y vencerlos por fin.

Datos de servicio

Horario. Este viernes se jugarán dos partidos de sencillos en la apertura de la serie Colombia vs. Argentina. El primero, a las 4 p. m. El segundo, 20 minutos después de que termine el primero. TV. Señal de Win Sports.



Boletas. Aún hay para entrar al Palacio de los Deportes, de Bogotá. Se pueden comprar en Tu Boleta. Hay abono para los dos días 165 mil y boleta suelta diaria a 110 mil (servicio incluido).



Serie. El sábado se jugarán los otros tres partidos. Abre, a las 12 del día, el dobles. Los otros, 30 minutos después del fin del anterior.



Felipe Villamizar M.

Redactor de EL TIEMPO

