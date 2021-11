Zverev destrona a Medvedev y se corona como Maestro

El alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, conquistó este domingo las segundas Finales ATP de su carrera, al imponerse por 6-4 y 6-4 al ruso Daniil Medvedev, número 2, en una hora y 16 minutos.

Tras doblegar al serbio Novak Djokovic en una intensa semifinal el sábado, Zverev destronó a un Medvedev que llegaba a esta final tras una racha de nueve victorias consecutivas en este torneo, entre el de 2020 en Londres y el de este año en Turín.



Zverev, que fue Maestro en 2018, conquistó el sexto título de su extraordinaria temporada, tras los de Viena, Madrid, Cincinnati, Acapulco y el torneo olímpico de Tokio.

Así cerró el final de temporada



No pudo acabar mejor la campaña de Zverev, que, a la espera de poner sus manos en un Grand Slam, ganó confianza al imponerse en el mismo torneo a Djokovic y a un Medvedev que le había doblegado en tres sets en la fase de grupos.



Las dos horas y 28 minutos de partido del sábado parecía que podían pasarle factura en la final ante Medvedev, pero el alemán se mostró extremadamente sólido con el saque y agresivo en los turnos de respuesta.



Conectó siete saques directos y 22 golpes ganadores para hundir a un Medvedev que, pese a practicar un tenis de alto nivel a lo largo de este torneo, no fue capaz de conseguir ni una oportunidad de rotura.



Zverev tuvo un 74 por ciento de primeros saques y ganó el 84 % de puntos tras conectarlos, mientras que Medvedev nunca logró entrar realmente en el partido y acabó con un modesto 59 por ciento de primeros servicios y solo tres saques ganadores.



Zverev consiguió la rotura clave en el primer parcial en el tercer juego y, tras desaprovechar otra en el quinto, se lo llevó por un 6-4.



No dio opciones a Medvedev para ganar confianza al quitarle el servicio en el primer juego del segundo, algo que le abrió el camino para un nuevo 6-4 y una victoria en tan solo 76 minutos.



El potente servicio y la agresividad en respuesta le permitió alcanzar su victoria número 59 esta temporada, el mejor registro del año. Y eso que Medvedev, que llegaba a Turín como defensor del título, había ganado los últimos cinco enfrentamientos con Zverev, el último en las semifinales de París Bercy.



Están ahora empatados en los duelos particulares, con seis triunfos cada uno.



"Fue fantástico, gané las Finales contra un rival ante el que llevaba cinco derrotas consecutivas. Tenía que jugar uno de mis mejores partidos. Estoy feliz por la victoria y por irme de vacaciones con este resultado", afirmó Zverev al acabar el duelo.



Para Medvedev fue un final de temporada amargo, aunque este 2021 lo acaba con cuatro títulos y su primer triunfo en un Gran Slam, logrado el pasado septiembre ante Djokovic. Acabó con un registro de 58 triunfos y trece derrotas esta temporada.



EFE