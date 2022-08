Uno de los referentes del tenis en el mundo Alexander Zverev habló y reveló que desde los 4 años padece de diabetes y que creara una fundación para combatir esta enfermedad.

“Cuando era pequeño no pensaba mucho en ello, después cada vez más. Quiero demostrar que se puede llegar muy lejos con esta enfermedad. Ahora, muchos años después y también con los éxitos cosechados a mis espaldas, me siento lo suficientemente cómodo y confiado como para hacer pública esta iniciativa”, señaló.



El alemán de 25 años y que ha ganado 19 títulos de la ATP, señaló la idea es que las personas que sufren de diabetes tengan la oportunidad de tratarse.



“Hay que apoyar a los niños porque aún pueden evitar contraer la diabetes con una vida activa y la prevención adecuada”, dijo.



“Estoy en la situación privilegiada de vivir la vida que siempre quise. Mi objetivo era jugar al tenis, viajar a torneos por todo el mundo y ser uno de los mejores tenistas del planeta. Que lo haya conseguido es principalmente gracias a mis padres y a mi hermano, que siempre me apoyaron incondicionalmente y lo siguen haciendo”, agregó.

El tenista alemán Alexander Zverev tras su histórico triunfo contra Novak Djokovic. Foto: EFE



El pasado 3 de junio, Zverev se lesionó en la semifinal de Roland Garros, en el partido contra el español Rafael Nadal.



El alemán se dobló el tobillo y abandonó la cancha en silla de ruedas, algo de lo que todavía se recupera.



