¡Qué curioso! El tenista que 'odia' jugar tenis

La felicidad de cualquier deportista es poder desarrollar su carrera deportiva en la disciplina que más le gusta y disfruta. Sin embargo, y aunque suene raro, hay casos de atletas que se sienten inconformes y tienen estas prácticas, porque les toca.

Este es el caso del tenista kazajo Alexander Bublik, quien confesó abiertamente en una entrevista que "odia" jugar tenis y que en realidad solo se sigue moviendo en ese mundo por el dinero.



"Odio el tenis con todo mi corazón. Odio todos los días que tengo que jugar. Para ser sincero, no veo un punto positivo en ser tenista. Solo juego por dinero. Si no hubiera dinero en juego, me detendría de inmediato", aseguró en una entrevista.



El jugador, que hoy en día es el 55 del mundo y que este año tiene 25 victorias contra 29 derrotas, afirmó que su interés se basa netamente en lo económico.



"No creo que haya ganado lo suficiente (edinero). De lo contrario ya me habría retirado. O tal vez no ... Todavía no he llegado al mismo punto que mi amigo Bernie (Bernard Tomic). Pero no estoy lejos de eso", concluyó.



DEPORTES