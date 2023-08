El tenista español Carlos Alcaraz y el cantante colombiano Sebastián Yatra prometieron este lunes dar espectáculo, musical y deportivo, en el próximo Abierto de Tenis de Estados Unidos que se celebrará en Flushing Meadows (Nueva York) a finales de este mes.

Yatra dará un concierto llamado "Sounds of the Open" el 25 de agosto, durante la semana de actividades gratuitas previas al Grand Slam, y en un simpático vídeo colgado en las redes sociales ambas estrellas sugirieron que habrá más sorpresas, anunció la organización del evento deportivo.

Yatra y Alcaraz. Foto: EFE

En el vídeo, el campeón de Wimbledon llama al ganador del Latin Grammy y le invita a cantar durante la "semana del fan" pidiéndole que interprete su famoso tema "Vagabundo", a lo que el cantante le reclama:



"Pero vos cantas conmigo, por lo menos el nananá", la pegadiza parte del estribillo. "Me lo pienso... vale, acepto", le contesta el español, que aprovecha también para invitar al colombiano a jugar un partido con él antes de la competición oficial.



"Yo no juego tenis... no, mentira, sí juego, y muy bien", revela Yatra. "Bueno, lo vemos en Nueva York", replica Alcaraz.



La "semana del fan" se celebra en Flushing Meadows del 22 al 27 de agosto y permite al público ver a los mejores tenistas en la fase de clasificación, pero incluye también eventos específicos, como un partido benéfico en favor de Ucrania en el que participan casi una decena de campeones.

El Abierto de Tenis tendrá lugar a partir del 28 de agosto, y el cuadro principal estará encabezado por los actuales defensores del título y número uno del mundo: el español Carlos Alcaraz y la polaca Iga Swiatek.

Tenis y concierto 🎶🎾



Carlos Alcaraz y Sebastián Yatra van a jugar un poco de tenis en Nueva York... y por qué no, compartir el micrófono cantando Vagabundopic.twitter.com/WcHS1GZdbf — Match Tenis (@MatchTenis) August 7, 2023



EFE

