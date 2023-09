Tras superar la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, el tenista español Carlos Alcaraz expresó el jueves su deseo de enfrentar en la final de Nueva York al serbio Novak Djokovic, a quien venció el pasado mes por el título de Wimbledon.

Ferviente aficionado al fútbol y al Real Madrid, Alcaraz también elogió el inicio de temporada que está protagonizando el recién fichado Jude Bellingham y dijo que incluso ha conversado con el estelar mediocampista inglés.

Lo pide a gritos



"Me sorprendió que Ruud, Rune y otros jugadores top hayan caído pronto en el torneo pero estamos en un Grand Slam, todos los jugadores son duros, todos te pueden hacer frente", dijo Alcaraz.



Y agregó: " No hay que dar ningún partido por ganado ni decir que esos jugadores que en principio deben ganar, van a ganar. Puede ser que por el tema del ranking a Djokovic se le haya despejado el cuadro pero todos pueden dar grandes resultados. Djokovic no tiene que bajar la guardia si quiere llegar a la final y yo tampoco. Tanto para los fans del tenis como para mí también, ojalá jugar una final aquí contra él".



Djokovic, que tiene garantizado ser el número uno de la ATP cuando acabe este 'grand slam' en lugar de Alcaraz, se anotó el triunfo por 6-4, 6-1 y 6-1 en una hora y 59 minutos.

