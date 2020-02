Agencia Mundial Antidopaje revisará de oficio el caso de Robert Farah

El tenis colombiano Robert Farah pudo demostrarle con su grupo de abogados a la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) que la presencia de boldenona en la muestra tomada el 17 de octubre del 2019 no fue intencional y por eso el organismo lo liberó de su suspensión provisional el pasado lunes. Sin embargo, esta decisión debe ser evaluada por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y la oficina de dopaje de Colombia y decidir si la apela o no. Aún pueden salir espinas en este proceso.

Según el comunicado de la ITF, “esta decisión está sujeta a apelación por la AMA y Nado Colombia (Coldeportes) ante la Corte de Arbitraje Deportivo”. De acuerdo a lo que indica la ley en estos procesos, la AMA, una vez le sea presentada las razones de la decisión de la ITF, tiene 21 días para apelar o no el caso. La notificación fue el 10 de febrero y desde ahí corre el tiempo para analizar el tema.



(Le puede interesar: Farah cuenta su drama, luego de saber que le levantaron la suspensión)



EL TIEMPO consultó con fuentes de la AMA en Canadá si existe la posibilidad de que se llegue a apelar el levantamiento a la suspensión de Farah y qué factores analizan para poder tomar un tipo decisión como estas.



“La AMA revisa todas las decisiones recibidas de una organización antidopaje firmante y esta no será la excepción. Este (el caso de Farah) es potencialmente un caso pendiente y no se pueden hacer más comentarios”, le respondió el funcionario de la AMA a este diario.

La AMA revisa todas las decisiones recibidas de una organización antidopaje firmante y esta no será la excepción. Este es potencialmente un caso pendiente y no se pueden hacer más comentarios FACEBOOK

TWITTER

La ITF aseguró que la presencia mínima de boldenona en la muestra de Farah tomada el 17 de octubre del 2019 no fue intencional en la medida que él no sabía que la carne que consumió contenía boldenona y no había alerta que le indicaran que el consumir esa carne pudiera llevarlo a un resultado positivo en un control antidopaje.

Gracias Colombia. Aquí les dejo mi comunicado oficial. pic.twitter.com/z0ynBNMuM7 — Robert farah (@RobertFarah_) February 10, 2020

“Yo no creo que apelen (la AMA), pero está dentro de la opción. Lo pueden hacer. Es difícil, pero están en todo su derecho”, le comento a EL TIEMPO el reconocido abogado deportivo Andrés Charria, quien hace parte del grupo de la defensa de Farah.

Yo no creo que apelen (la AMA), pero está dentro de la opción. Lo pueden hacer. Es difícil, pero están en todo su derecho. FACEBOOK

TWITTER

Charria aseguró que se hizo una investigación de la carne en Colombia y que la cantidad de boldenona en el cuerpo de Farah atípico y es claro que fue un resultado indvoluntario. Además, porque el examen marcó 1,2 nanogramos.



“Se hizo una investigación de la carne en Colombia. Dónde la compra el Éxito, cuáles son los ganaderos. Nadie sabía que la boldenona no está controlada. Los ganaderos la pueden usar. Se hizo el estudio con nombres propios. Logramos convencer que acá en Colombia hay boldenona y que se puede contaminar una muestra. Salió un nanogramo en el examen. Si tiene 30 nanogramos es claro que es exógeno. Si es menos, es un resultado analítico atípico y es posible que haya dopaje involuntario”, añadió.



(Lea también: ITF le levanta la suspensión al tenista Robert Farah)

Logramos convencer que acá en Colombia hay boldenona y que se puede contaminar una muestra. Salió un nanogramo en el examen. Si tiene 30 nanogramos es claro que es exógeno. FACEBOOK

TWITTER

Finalmente, el abogado afirmó que se le sugirió al Comité Disciplinario de la ITF que fue por el consumo de carne del tenista y no porque haya sido inyectado.



“Reportaron a Farah porque no es tema de umbral. Es indiferente la medida. Acá es lo mismo un nanogramo, 30 o una tonelada, lo que hay que determinar es por qué sale en el examen, por qué está reportada. Le sugerimos al comité disciplinario que el tema era por ahí, que fue por la carne, que no fue inyectada. Si es inyectada da niveles superiores y mucho”, concluyó.



DEPORTES