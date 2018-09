Cabal y Farah, un paso más cerca de su sueño más grande

A paso firme. Sí, así están los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah (Colsanitas) en el US Open. En un año lleno de júbilo para ellos, se volvieron a meter en la semifinal de un grand slam y mantienen viva la ilusión de ganar uno de los torneos más importantes del tenis mundial, ese mismo que se les escapó a inicios del año, cuando perdieron la final del Abierto de Australia. La convicción es solo una, y la ilusión de ponerse la corona no para de crecer.

Desde hace varios años, cuando comenzaron a situar sus nombres entre los de los grandes doblistas del mundo, se les escuchaba en sus declaraciones querer ganar títulos en torneos grandes, ser los primeros del planeta en su modalidad y clasificar al Torneo de Maestros de fin de año. Pues esa convicción les ha servido: está latente la posibilidad de ganar el US Open, y ya consiguieron un cupo en el torneo que reúne a las mejores ocho parejas de fin de año.



Ayer, en una nueva muestra de cohesión y madurez deportiva, derrotaron 6-3, 6-4 a Édouard Roger-Vasselin y Rohan Bopanna en los cuartos de final del torneo para avanzar a las semifinales y estar ad portas de volver a jugar por el título de un grande.



“Hemos estado jugando bien. Hay cosas por progresar. Estamos tranquilos, luchando, no bajamos la energía. Vamos partido tras partido, ojalá sigamos avanzando y podamos levantar el título”, aseguró Farah en entrevista con ESPN.



Este año registran el título del ATP Masters 1.000 de Roma y los subcampeonatos del Abierto de Australia, del Masters 1.000 de Cincinnati y del ATP 250 de Buenos Aires (Argentina). La mentalidad de Cabal y Farah está muy fuerte, y quieren aprovechar eso para, por fin, ganar el título de un torneo grande: el US Open lo tienen cerca.



Felipe Villamizar M.

Redactor de EL TIEMPO

@FelipeVilla4