La escena llamó la atención por lo inusual. La bielorrusa Victoria Azarenka ya había barrido a la ucraniana Elina Svitolina cuando se presentó en la sala de prensa del Australian Open con un invitado especial: su hijo Leo.

Con buen sentido de la oportunidad, la primera pregunta fue dirigida a él, que no dejaba de jugar con la acreditación de su mamá, los dos escondidos detrás de sendos anteojos de sol. “Leo, ¿cómo jugó tu mamá hoy?”, escuchó, en referencia a un triunfo rotundo de la dos veces campeona del torneo. El niño respondió con una sola palabra: “¡Asombrosa!”, dijo. El paso de comedia generó la sonrisa de todos los presentes en el lugar, pero había más.



(Vea: Horarios de los partidos de la Eliminatoria y del fútbol colombiano)



La tenista de 32 años, alguna vez primera del ranking, se siente cómoda ahora, desempeñando el doble papel de tenista y madre en Melbourne. Se le preguntó si tener a su hijo consigo en la gira la distraía, la relajaba o le exigía más.

Definitivamente no es una distracción. Jamás diría eso. Ser madre no es fácil. Él tiene mucha personalidad, no sé de dónde la sacó FACEBOOK

TWITTER

“Todas las anteriores”, respondió entre risas. “Definitivamente no es una distracción. Jamás diría eso. Ser madre no es fácil. Él tiene mucha personalidad, no sé de dónde la sacó”, ironizó. Leo siguió moviendo la acreditación, bostezó al menos una vez, y sopló hacia el micrófono para hacer ruido. Hacía su propio show.



Alguna vez había dicho que hacía “malabares diarios” para hacer convivir sus dos mayores responsabilidades. También, en otra oportunidad, confesó que le habían cancelado un contrato publicitario cuando quedó embarazada. Como si ser profesional y madre siguiera siendo un problema para algunas empresas.

Facebook Twitter Linkedin

Victoria Azarenka encanta al público del tenis mundial. Foto: AFP

Unos días antes, y siempre con sus anteojos, se había visto a Leo lanzar la raqueta en un descanso del entrenamiento de su mamá, ya en las instalaciones del complejo que alberga al torneo.



(Inolvidable: Bernardo Caraballo ganó una pelea borracho en Barranquilla)



Pero esta historia de sonrisas y bromas es la continuidad feliz de lo que en su momento fue un drama que Azarenka nunca ocultó. Justamente en Australia, cuatro años atrás, la tenista se puso a llorar luego de su eliminación en primera ronda del torneo, por una causa que nada tenía que ver con el tenis. Entonces, ella luchaba por la custodia de Leo.

Una lucha extensa

La situación actual es que la única forma en que puedo jugar es si dejo a Leo en California, lo cual no estoy dispuesta a hacer FACEBOOK

TWITTER

El 19 de diciembre de 2016, Azarenka dio a luz a Leo, el hijo que tuvo con Billy McKeague. Pero la relación entre ambos concluyó en malos términos pocos meses después, y allí comenzó una encarnizada pelea por la tenencia del pequeño.



(También: Juan Fernando Quintero: así vive su regreso a River Plate)



Apenas disputó un par de torneos en 2017 (Mallorca y Wimbledon). Jugó un poco más en 2018, pero con la particularidad de hacerlo no muy lejos de California. La razón: la Justicia decidió que, hasta que no concluyeran los trámites del divorcio, el pequeño Leo Alexander debía permanecer en Los Ángeles, ciudad en la que sus padres habían fijado sus domicilios.



En agosto de 2017, Vika expuso públicamente la situación. Entonces contó: “El día que nació Leo fue, con mucho, el más feliz de mi vida. Poco después de Wimbledon, el padre de Leo y yo nos separamos y mientras trabajamos para resolver algunos de los procesos legales, la situación actual es que la única forma en que puedo jugar es si dejo a Leo en California, lo cual no estoy dispuesta a hacer. Equilibrar el cuidado infantil y una carrera no es fácil para ninguna madre, pero es un desafío que estoy dispuesta a enfrentar”.



Para 2018, la situación se había vuelto compleja de nuevo. “He pasado por muchas cosas en mi vida y a veces me pregunto por qué me sucede todo esto. Lo estoy pasando muy mal en estos momentos, pero creo que tarde o temprano me harán más fuerte”, dijo tras esa derrota en primera ronda frente a la alemana Laura Siegemund.



McKeague, un exjugador de hockey dedicado a los negocios inmobiliarios de su familia, había pedido ante un juez la custodia de Leo.

LA NACIÓN

GDA

Más noticias de deportes

Fútbol colombiano: este es el top 10 de los jugadores más costosos

Miguel ‘Supermán’ López: polémica respuesta al documental de Movistar

Super Bowl 2022: revelan los artistas que se presentarán en el medio tiempo