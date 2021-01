Australia le dice no a las peticiones de Djokovic sobre la cuarentena

Las autoridades australianas denegaron este lunes la petición de la raqueta número 1 del mundo Novak Djokovic para que se relajen de las medidas de cuarentena de los tenistas que participan en el Abierto de Australia, que se celebra del 8 al 21 de febrero.

"La gente es libre de presentar una lista de demandas, pero la respuesta es no", dijo el jefe del gobierno del estado de Victoria, Daniel Andrews, en una rueda de prensa en Melbourne en la que recalcó que las medidas sanitarias impuestas en torno al Abierto de Australia "fueron expuestas claramente de antemano".



El serbio de 33 años, quien al igual que algunos tenistas de élite como Rafa Nadal se encuentran en la ciudad de Adelaida cumpliendo con su confinamiento, envió al CEO de Tennis Australia, Craig Tiley, una carta con seis puntos para mejorar las condiciones de los jugadores, según reportó el domingo la web especializada Punto de Break.



Djokovic pidió en su carta el traslado de los jugadores a viviendas privadas con canchas de tenis para entrenar, la autorización para que los visite su entrenador o preparador físico si han pasado las pruebas para detectar la covid-19, reducir los días de aislamiento, entre otras demandas.



"No hay trato especial para nadie", insistió Andrews al ser preguntado por la petición del número 1 del mundo. Victoria, que fue el epicentro de la segunda ola de covid-19 en Australia tras fallos en las cuarentenas de los viajeros en los hoteles de Melbourne, reportó este lunes su décimo segundo día sin infecciones locales, aunque cuatro de los contagios entre los viajeros internacionales están vinculados al Abierto de Australia.



A la fecha, un total de 72 jugadores han sido obligados a estar confinados en sus habitaciones de hotel en Melbourne, sin la posibilidad de salir cinco horas para entrenar, por haber viajado en tres aviones chárter con 5 casos de covid-19, lo que ha causado el descontento entre varios de ellos.

Una de las quejas que se ha viralizado fue la de Yulia Putintseva, quien publicó el sábado por la noche un vídeo de un ratón dentro de su habitación en donde cumple la cuarentena, así como entrenando, mientras que el uruguayo Pablo Cuevas se dedica a poner imágenes de él "surfeando" en su colchón.



"Aquí voy a pasar mis 14 días de cuarentena solo", dijo en Instagram al mostrar en un vídeo su habitación el español Carlos Alcaraz Garfia. quien junto a su compatriota Paula Badonsa, así como el mexicano Santiago González forma parte del grupo de 72 deportistas bajo confinamiento estricto.



EFE