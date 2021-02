Serena Williams: la estadounidense se quebró en medio de lágrimas

El revés de Serena Williams se quedó en la red. Con ese envío también se apagó la esperanza de la estadounidense de empatar el récord que persigue desde hace años, el de 24 torneos de Grand Slam conquistados. Y la marca de Margaret Court le queda cada vez más lejos a los 39 años, que serán 40 en septiembre, a la mamá de Alexis Olympia. Máxime cuando en el voluble tenis femenino tiene una adversaria cada vez más fuerte, que no le teme en lo absoluto, aun cuando la reverencie con respeto: Naomi Osaka.



La japonesa le hizo una reverencia oriental, de inclinación de cabeza, antes y después de abrazarla en la red. A sus 23 años, la había eliminado con un incuestionable 6-3 y 6-4 y se había clasificado finalista del Abierto de Australia.



Su rival, en la definición de este sábado, será la estadounidense Jennifer Brady (22ª preclasificada), que en la segunda semifinal derrotó a la checa Karolina Muchova (25ª) por 6-4, 3-6, 6-4. Así, Osaka, la campeona de Australia 2019, surge como gran candidata a levantar de nuevo la copa en el Melbourne Park. La japonesa tiene un récord de 3-0 en finales de Grand Slam.



Como suele suceder cada vez que pierde en un Grand Slam, Serena se dirigió de inmediato a la rueda de prensa. La menor de las Williams no suele esperar para hablar después de una derrota. Y de inmediato hizo su autocrítica: "No diría que estuve nerviosa, no. La diferencia estuvo en mis errores. Cometí muchísimos errores no forzados hoy [24], así que... la verdad, hubo algunas chances que podría haber aprovechado. Podría haber estado 5-0 arriba en el primer set. Pero fallé mucho, sobre todo con la derecha. No sé, antes del partido me sentía bien. Sentía que estaba pegándole bien a la bola, he estado pegando limpio durante todo el torneo".



Pero el encuentro con la prensa no duró mucho. Al ser consultada sobre una posible despedida del torneo, respondió: "No lo sé. El público australiano es maravilloso, fue muy lindo recibir esa ovación. Pero no sé si es una despedida. Si alguna vez decido despedirme, no se lo diría a nadie antes..." Y no hubo mucho más. Siguió otra pregunta sobre sus errores, a la que respondió con un "no lo sé, ya terminé", sin poder contener las lágrimas y mientras se levantaba de la silla.

After her semifinal loss to Naomi Osaka, Serena Williams leaves the pressroom in tears.#AusOpen pic.twitter.com/g95Fva006O — Tennis Channel (@TennisChannel) February 18, 2021

