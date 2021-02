Abierto de Australia, estos son los favoritos

Novak Djokovic, líder de la clasificación de la ATP, es el principal candidato para ganar el título del Abierto de Australia y lograr su novena corona en Melbourne. En las casas de apuestas lidera con contundencia.

Djokovic, actual campeón, se mostró sólido en los dos partidos que jugó en la Copa ATP. Venció a los jóvenes Denis Shapovalov y Alexander Zverev, aunque debe aumentar su ritmo de juego, pues en los largos peloteos se vio mermado.



El triunfo final de Djokovic pagaría a 2,10 por euro apostado en Marca Apuestas, mientras que en otra casa como Marathon daría 2,5 por cada euro.



Detrás de él está repartido el favoritismo. Si es por nombre, Rafael Nadal, segundo en el escalafón ATP, y que va por su título 21 de grand slam para ser el más ganador de la historia, aprovechando la baja por lesión de Roger Federer, sería el segundo candidato al título, pero este año no ha jugado y fue baja por molestias físicas de la ATP Cup.



En Marca Apuestas, Nadal tiene una de cuota 6,00 si lo gana, al igual que Dominic Thiem, finalista del año pasado y reciente ganador del US Open. En Marathon está de cuarto favorito en la casa de apuestas por detrás de Daniil Medvedev y Thiem.



El cuadro femenino no tiene una candidata fuerte. En la baraja están la australiana y número uno del mundo, Ashleigh Barty, la rumana Simona Halep (2.ª), las estadounidenses Serena Williams (11.ª) y Sofia Kenin (4.ª), campeona defensora, y la española Garbiñe Muguruza (15.ª).



Por Colombia jugarán los dobles Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, que parten como favoritos por el título, que se les escapó en el 2018.

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Foto: Fedecoltenis

La pareja viene de jugar la final del ATP 250 de Great Ocean Road contra Jamie Murray y Bruno Soares.



Además, la bogotana María Angélica Bernal representará al país en el torneo femenino de silla de ruedas.



Felipe Villamizar M.

Redactor de EL TIEMPO

@FelipeVilla4