Cabal y Farah, autocríticos tras su debut en el Abierto de Australia

La pareja de doblistas colombianos conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah vivieron un dramático debut en el Abierto de Australia, en el que sintieron por varios momentos despedirse en primera ronda contra el georgino Nikoloz Basilashvili y el alemán Andre Begemann, pero terminaron imponiendo experiencia.



EL TIEMPO, único medio colombiano acreditado al Abierto de Australia, tuvo la oportunidad de hablar en exclusiva con Cabal y Farah, quienes fueron autocríticos con su actuación y siguen ilusionados con hacer un buen torneo.



¿Cómo analizan ese dramático partido?

Robert Farah. No estuvimos a nuestro mejor nivel. Las condiciones estaban difíciles. Basilashvili jugó muy relajado, averiguamos mucho sobre él y todo el mundo nos decía que jugaba muy tranquilo, que no sentía nervios y que jugaba muy suelto siempre y Begemann acompañó bien. Todo eso hizo que las condiciones del partido fueran difíciles, pero luchamos. Al finamos siempre decimos lo mismo, pero es luchar darlo todo y las cosas se nos dieron.



Basilashvili contestaba hasta una piedra y los puso en aprietos…



Juan Sebastián Cabal. Basilashvili es un jugador que mete mucha presión ya que pega muy fuerte, siente mucho a pelota, mete mucha presión en ese sentido. Devuelve muy bien. En ese sentido, no sé cuántas devoluciones con winner nos hizo. Nos le cruzábamos, le devolvíamos, le hacíamos de todo, pero igual siempre ponía mucha presión. No es fácil jugar contra este tipo de contrincantes. Como dijo Robert, Begemann acompañó muy bien, y nos quedamos con lo positivo. No estaba fácil jugar. Ganamos un partido bastante duro y en esta charla pudimos haber estado hablando de la derrota, porque tuvimos match point en contra, pero manejamos bien los momentos de presión. Con mucha confianza para seguir dando lo mejor de nosotros para Colombia.



¿Cómo afrontaron ese match point en contra?



RF. Una vez que uno entra a un partido de tenis, así sea siembra uno a la 164 que entró al cuadro, se sabe que hay una posibilidad de perder y otra de ganar, eso siempre está ahí. Lo vivimos desde que jugamos tenis. El hecho de haber estado cerca de perder ni me frustra ni me genera nada diferente a seguir jugando el punto a punto. Era 7-6 y Sebas sacaba, era un punto más en donde yo tenía que estar concentrado en la jugada. Todo el mundo nos puede ganar y uno le puede ganar a todo el mundo y esa es la lógica del deporte. Es no más entrar, dar lo mejor de uno y una vez logramos sacar ese match point, logramos sacar el set adelante, vivir el momento e ir a ganar el tercer set.



¿Qué significa volver a ganar un partido en el Abierto de Australia tras dos años de sequía?

JSC. Es motivación, alegría. Siento alegría de volver a competir con Robert aquí otra vez. Eso es una ganancia. Todos sabemos por lo que pasó, la mala suerte que tuvo y lo que tuvo que pasar. El 2020 nos comenzó muy mal y fue un año muy duro para nosotros por todo lo que tuvimos que pasar, pero venimos con la misma ilusión con la que comenzamos el 2020, con las mismas ganas de hacerlo bien y ya dimos un paso. Toca seguir preparando el siguiente paso e ir preparando ronda a ronda.



¿Qué claves rescatan de esta victoria para lo que viene?



RF. Pienso que lo que más rescatamos es que toca estar siempre con la mejor actitud para seguir luchando un partido. Puedes no estar muy bien, no estar pegando las mejores devoluciones, revés o saque, pero lo que se tiene al control que es la lucha, dar lo mejor de uno y luchar cada punto se estaba haciendo bien y con eso uno se queda. Al final, muchos partidos al año uno termina ganándolos así. En donde mentalmente pueden pasar muchas cosas, como dice usted, uno se puede sentir cansado, pero si se está prendido con esa lucha y se está retando el cuerpo y la mente, algunos partidos les pueden caer a uno y esta primera ronda fue así.



¿La pista está mucho más rápida?



JSC. Sí, no es un secreto que la cancha está rápida, que siempre ha sido rápido, no es algo nuevo. Sorprendentemente sería que no fuera así. Hay que ajustarnos y seguimos en la lucha. Ahora es luchar sin importar eso, ya hicimos la pretemporada, ganamos en primera ronda, pasamos un primer obstáculo y seguir trabajando con la misma ilusión.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4