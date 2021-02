Cabal y Farah fueron claros por su eliminación en segunda ronda

El sueño de ganar su tercer título de grand slam para Juan Sebastián Cabal y Robert Farah terminó este viernes en la segunda ronda, luego de perder por 4-6, 4-6 contra los kazajos Aleksander Bublik y André Golubev.



😞 Termina el sueño del Abierto de Australia



Cabal/Farah son superados en la segunda ronda por 🇰🇿🇰🇿 Bublik/Golubev con parciales 6-4, 6-4. #AusOpen | #AO2021



Los tenistas colombianos no mostraron su mejor juego y terminaron despidiéndose rápidamente del torneo del que eran la primera pareja preclasificada. Su nivel ha sufrido altibajos y ya son 17 meses sin ganar un título.



EL TIEMPO, único medio colombiano acreditado al Abierto de Australia, tuvo la oportunidad de hablar con Cabal y Farah, quienes fueron autocríticos con su actuación.



¿Cuál es el balance que hacen de esta gira?

Robert Farah. Claramente teníamos pensado ir un poco más lejos en el Abierto de Australia, tuvimos una buena preparación, no jugamos muy bien hoy (viernes), tuvimos unos rivales muy sueltos, al final no se nos dieron las cosas. Hay que tener cabeza arriba y seguir entrenando. No hay nada más que hacer.



¿Cómo analizan esta derrota?

Juan Sebastián Cabal. Perdimos. No hay mucho más que explicar. Los rivales estuvieron jugando muy bien, nosotros luchamos, no tuvimos el mejor encuentro, pero hay que seguir.



Bublik fue un rival incómodo por su juego y por sus gestos…

RF. Hemos jugado contra él antes, sabíamos que se puede esperar cualquier cosa de él. Estuvo enchufado un par de games, pero eso no quita que no hayamos jugado a nuestro nivel y no pudimos llegar a él. Es claro que si alcanzábamos nuestro máximo rendimiento podríamos llegar a contrarrestarlo. Creo que lo que nos pasó hoy (viernes) le pasa a cualquier ser humano. No estuvimos jugando a lo mejor y ellos sí estuvieron jugando muy bien.



¿Cómo explicar 17 meses sin títulos, después de esa época de tanta gloria con los títulos de Wimbledon y del US Open?

RF. La verdad es que ni había pensado en eso. El año pasado hicimos un par de finales. Primero fue Acapulco y perdimos con un par de match points a nuestro favor y luego en Italia fue la otra. Insisto, no he pensado lo de los títulos y lo que quiero es un calendario normal y con mayor fluidez dentro de la competencia. El año pasado fue raro, primero comenzamos con el doping, luego hicimos dos torneos, vino pandemia, volvimos a arrancar, pero sin ritmo después de parar. Pasaron demasiadas cosas.



También hay que decir que hicimos semifinal en Roland Garros el año pasado, luego la final en Cerdeña y ahí a Sebas le dio covid-19 y vuelve y cae el momento.



La verdad ahora lo que me preocupa es tener la fluidez. No sabemos si vamos a jugar Rotterdam, no sabemos qué va a pasar con los torneos en el Medio Oriente. Somos buenos jugadores y una vez haya fluidez y ritmo mostraremos nuestro nivel.



¿Qué viene para ustedes?

JSC. No tenemos nada claro, no está para nada fácil jugar bajo estas condiciones. Lo primordial queremos estar sanos, controlar lo que podemos controlar. No es agradable estar tan tiempo fuera, en principio estamos inscritos a Rotterdam, pero no está fácil las cosas en el mundo. Ya analizaremos con la cabeza fría con el equipo para no tomar malas decisiones. Está muy duro jugar un calendario normal. Tanto tiempo afuera fuera no es lo mejor, te pueda dar covid, hay muchos riesgos que no sé si se justifican. Hay que tomar decisiones correctas y personalmente no quiero pasar.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4