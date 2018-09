A Galán y a Giraldo no les alcanzó: Argentina 2-0 Colombia en la Davis

Argentina cumple con los pronósticos al superar por 2-0 a Colombia en la serie por la repesca de ascenso al Grupo Mundial 2019 de la Copa Davis, que se disputa en la ciudad de San Juan.

#ARGCOL Triunfo y 2-0 para Argentina: @guido_pella derrotó a Daniel Galán 36 64 46 63 62. Los locales se ponen 2-0 en San Juan. Remontada del bahiense y valorable encuentro del joven colombiano 🇦🇷🆚🇨🇴 pic.twitter.com/S9eX5DhCW5 — Copa Davis (@CopaDavis) 14 de septiembre de 2018

Diego Schwartzman, 14 del escalafón mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y primera raqueta argentina de sencillos, abrió la cuenta para los albicelestes al derrotar al colombiano Santiago Giraldo (410 de la ATP) por 6-3, 6-1, 6-7 (3-7) y 6-1, en 2 horas y 43 minutos de juego sobre el polvo de ladrillo bajo techo del estadio Aldo Cantoni, en San Juan.

“Se vio que me falta ritmo y que él fue más consistente, pero es un marcador mentiroso. Jugué un segundo y un tercer sets muy buenos. Me voy tranquilo porque lo di todo y porque me doy cuenta de que por estos partidos puedo volver a coger mi nivel”, declaro Giraldo al canal Win Sports.



En el segundo punto de la jornada, Guido Pella (62 del mundo) tuvo que esforzarse mucho, más de lo esperado, para ganarle a Daniel Galán (209) por 3-6, 6-4, 4-6, 6-3 y 6-2.



“Lastimosamente, me empezó a doler la muñeca izquierda desde el principio del primer set. Yo no venía con ninguna molestia ni nada parecido. Solo pegué un revés y sentí de una vez el dolor. Es un pesar que esto hubiera ocurrido tan temprano en el partido”, narró Galán al mismo canal de televisión.

👏👏 Solo nos queda decirte GRACIAS por dejarlo todo por Colombia 🇨🇴



Daniel Galán, con molestias en el brazo izquierdo, se ve superado por Guido Pella 🇦🇷 en 5 sets: 6-3, 4-6, 6-4, 3-6, 2-6



De esta manera, Argentina se adelanta 2-0 ante Colombia#CopaDavis #ARGCOL pic.twitter.com/BWGzdymgOu — Fedecoltenis (@fedecoltenis) 14 de septiembre de 2018

La serie continuará este sábado con el punto de dobles, en el que los locales Horacio Zeballos y Máximo González buscarán cerrar la cuenta y finiquitar la serie a su favor frente a la pareja colombiana integrada por Alejandro Gómez y Cristian Rodríguez, que a su vez están obligados a ganar para mantener una pequeña luz de esperanza colombiana.



Cabe recordar que por la modificación del formato de la Copa Davis para el próximo año, tanto Argentina como Colombia jugarán el Grupo Mundial.







