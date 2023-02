El próximo domingo tendrá lugar el fenómeno televiso del año en los Estados Unidos y muchos países del mundo: el Super Bowl 2023, en el que se enfrentarán los Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs.

A dos días del partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL por su sigla en inglés) más importante del año, los reflectores se enfocan en las novedades de los dos equipos que disputarán el partido y en la cantante Rihanna, quien será la figura del show de medio tiempo, pero el Super Bowl LVII tiene un protagonista del que poco se habla: el balón que se usará en el juego, 'El Duque'.

De acuerdo con una nota publicada en la página web de Reporte Índigo, Wilson apareció como la marca detrás de la pelota oficial de la NFL en 1941. George Halas y Tim Mara fueron quienes lograron un acuerdo que sigue vigente hasta la fecha.



Cada balón es único y tiene el nombre de ‘El Duque’. ¿Y por qué se llama así? Esto es lo que recopiló dicho medio:



El nombre es en honor al expropietario de los Giants de New York, Wellington Mara, quien es una figura histórica de este deporte. El padre de este hombre, Tim Mara, bautizó con ese nombre a su hijo por Arthur Wellesley, Duque de Wellington. Es por eso que cuando Wellington Mara era niño y se desempeñaba como recoge pelotas en los entrenamientos, recibió el apodo de ‘El Duque’.



Reporte Índigo recalca que la idea de que el balón se llamara así fue del exdueño y entrenador de los Chicago Bears, George Halas, como un agradecimiento a Tim Mara por lo que hizo para lograr el acuerdo con la marca Wilson.



Precisa, además, que el nombre se usó de 1941 a 1969, cuando las ligas NLF y AFL crearon lo que ahora se conoce como la NFL. En 1970 no se aceptó que se llamara ‘El Duque’ para que no hubiera problemas con los equipos de la AFL. Sin embargo, la marca Wilson continuó con la elaboración de las pelotas.



Un año después del fallecimiento de Wellington Mara (2006) se volvió a aceptar que el balón se llamara ‘El Duque’ y así continúa siendo hasta la fecha.



Cada balón es fabricado en cuero de la mejor calidad y cocido a mano con mucha precisión. Para elaborarlo se combina la más alta tecnología con el esfuerzo de los trabajadores de la marca Wilson, que hace 4 mil balones al día y más de 700 mil al año.



